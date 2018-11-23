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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
23.11.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

Tartışılan tahliye kararının ardından savcılık harekete geçti!

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Tartışılan tahliye kararının ardından savcılık harekete geçti!

Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü defalarca bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun yargılandığı davada tahliye edilmesi kararına savcılık itiraz etti.

Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye edilmesi kararına savcılıktan itiraz geldi.

Konuya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, söz konusu yaralama olayının ardından Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında “silahla kasten yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı.

Mağdur İbrahim Aktürk’ün mahkemeye dilekçeyle başvurarak Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini beyan ettiği kaydedilirken, adli tıp raporunda mağdurun hayati tehlike geçirmiş olduğunun belirtilmesi, darbe sayısı ve suç işlendiği esnada kesici alet kullanılması gerekçe gösterilerek dosyanın görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği vurgulandı.

Sanık avukatının dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi kararına itiraz etmesi üzerine dosyanın yeniden Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildiği bilgisine yer verildi. Beykoz 5’inci Asliye Ceza Mahkemesinin 7 Eylül 2018 tarihinde, mevcut delil durumu, ceza miktarı, kaçma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle sanığın tahliyesine karar verdiği ve sanığın Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Sanık hakkındaki tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edildiği ve itirazın değerlendirme aşamasında bulunduğu, sanık hakkındaki yargılamanın halen devam ettiği kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur” ifadelerine yer verildi.

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