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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Tartışılan otel buluşmasında yeni görüntüler

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İSTANBUL - Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım’la Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı ortak canlı yayını yöneten İsmail Küçükkaya’nın yayından önce İmamoğlu’yla buluşması tartışma konusu oldu.

Küçükkaya, İmamoğlu ile oteldeki odada 3-4 dakika görüştüğünü, Yıldırım’la ise telefonla konuştuğunu söyledi. İmamoğlu ise dün akşam TRT Haber’de katıldığı programda danışmanlarının da olduğu odada toplam görüşmenin 15-20 dakika sürdüğünü, kendisinin ise Küçükkaya ile 2-3 dakika konuştuğunu söyledi.

Sabah gazetesinde bugün yayınlanan habere göre Küçükkaya-İmamoğlu arasında 13 Haziran günü saat 13.09’da başlayan görüşmenin 13.55’te sona erdiği, önce Küçükkaya’nın 46 dakika kaldığı odadan ayrıldığı belirtiliyor.

Tartışılan otel buluşmasında yeni görüntüler



KAMERA KAYITLARINA GÖRE GÖRÜŞME SAATLERİ

Sabah’ın yayınladığı videoaya göre 13 Haziran Perşembe günü CHP adayının bir konferans verdiği Taksim'deki otele moderatör İsmail Küçükkaya geldi. Küçükkaya saat 12.13'te lobiden giriş yaparak, asansörle 17. kata çıktı.

Saat 12.14'te de bu katta, İmamoğlu'nun kullandığı odaya giriş yaptı. İmamoğlu ise saat 13.09'da Küçükkaya'nın kendisini beklediği odaya geldi. Küçükkaya odadan saat 13.55'te ayrıldı.

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