Tartışılan görüşme

Programa bağlanan Küçükkaya, iki partinin genel başkanlarının moderatör olarak ismini onaylamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bir araya geldiğini, Ünal ve Altay’ın önerisi üzerine İmamoğlu ile yüz yüze ve Yıldırım ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Küçükkaya, şunları söyledi:

‘GÖRÜŞMEM İSTENDİ’

“Altay ve Ünal ile bir otelde 1.5-2 saat konuştuk. ‘İki aday ve kurmaylarıyla görüşün. Zorlu bir süreç’ dediler. Ben de ‘Tamam’ dedim. Onlara formatı anlatmak ve beklentilerini almak istedim. Önce Yıldırım’ın kurmayı ile görüştük. 3 dakika süresi ve soru sayısı onay aldı. Yıldırım’ın en yakın danışmanı ile görüştüm. Sonra Yıldırım ile telefonda görüştüm. ‘Ömer Bey ile (Ömer Sertbaş) çerçeveyi tartıştık. O da size bu çerçeveyi anlatacak’ dedim. Ömer Bey ile görüşmemden sonra İmamoğlu tarafına döndüm. Ekrem Bey basın toplantısından gelmişti. Ona ‘Yıldırım ile konuştum, danışmanı ile de görüştüm. Sizleri bilgilendirmek için geldim. Yıldırım, hiçbir kısıtlaması olmadığını söyledi’ dedim. İmamoğlu ile görüşmem 3-4 dakika sürdü. Onun danışmanları ile görüştüm. Yıldırım ile ikinci bir telefon görüşmesi daha yaptım üstelik.”

Küçükkaya’dan sonra programa bağlanan Yıldırım’ın danışmanı Ömer Sertbaş ise Küçükkaya ile moderatör açıklandıktan sonra 15-20 dakikalık ‘hayırlı olsun’ görüşmesi yaptıklarını, program detaylarına girmediklerini söyledi. Daha sonra Küçükkaya’nın İmamoğlu ile The Marmara Otel’de görüştüğü duyumunu aldığını ve kendisini aradığını ifade eden Sertbaş “İmamoğlu ile yüz yüze görüştüm’ demedi. Danışmanı ile görüştüğünü söyledi. ‘Binali Bey ile neden görüşmedin’ dedim? Onun üzerine cumartesi akşamı 4-5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. ‘Ben Küçükkaya yalan söyledi’ demiyorum. Onu değerlendirmek kamuoyunun görevi” dedi.

‘SORULAR HAZIRLANMIŞ’

Yayına tekrar bağlanan Küçükkaya ise şöyle devam etti: “Ömer Bey’i kendim aradım. Kendisinin dediği gibi 15 dakika da değil. Bu konuda Yıldırım benim önümü açtı. İlk telefon görüşmesinde ‘Arkadaşlarımızdan bazı şeyler duyuyorum. Bu sorular hazırlanmış falan… Böyle bir şey olur mu?’ dedi. Yıldırım, bana yetkiyi verdi. ‘İstediğin soruyu sorabilirsin’ dedi. Format konusunda iki tarafı da bilgilendirdikten sonra Sertbaş’a ‘Sorular verildi, verilmedi tartışmaları var. Binali Yıldırım’la konuştum, itirazı yok sorular konusunda. Tekrar görüşmeme gerek yok’ dedim. O da ‘Doğru söylüyorsun’ dedi.” m İSTANBUL