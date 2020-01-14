MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTarsus'ta sendika binasına kumar baskını
GeriGündem Tarsus'ta sendika binasına kumar baskını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
TARSUS (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

Tarsus'ta sendika binasına kumar baskını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarsus'ta sendika binasına kumar baskını

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sendika binasına yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 199 kişiye toplam 243 bin 775 TL idari para cezası kesildi.

Yenice Mahallesi'ndeki bir sendika binasında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında kumar oynamada kullanılan 2 bin 477 adet tombala pulu, 1 numaratör, 3 projeksiyon cihazı, 1 kamera kayıt cihazı, 1 mikrofon ve çok sayıda evrak ele geçirildi, kumar oynayan 199 kişi de suçüstü yakalandı.

Bu kişilere toplam 243 bin 775 TL idari para cezası uygulandı. Sendika yöneticisi ile şirket yetkilisi 5 şahıs hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle