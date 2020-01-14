Tarsus'ta sendika binasına kumar baskını

Yenice Mahallesi'ndeki bir sendika binasında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında kumar oynamada kullanılan 2 bin 477 adet tombala pulu, 1 numaratör, 3 projeksiyon cihazı, 1 kamera kayıt cihazı, 1 mikrofon ve çok sayıda evrak ele geçirildi, kumar oynayan 199 kişi de suçüstü yakalandı.

Bu kişilere toplam 243 bin 775 TL idari para cezası uygulandı. Sendika yöneticisi ile şirket yetkilisi 5 şahıs hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.