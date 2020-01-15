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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2020 - 17:10,Son Güncelleme:/

Tarsus'ta Roma dönemine ait 'torpido' mezar bulundu

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Tarsus'ta Roma dönemine ait 'torpido' mezar bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde müze müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 'torpido' olarak adlandırılan tarihi mezar bulundu.

Duatepe Mahallesi'ndeki otogar alanında trafo yapımı gerçekleştirilmesi için Adana Koruma Kurulu kararınca, 3'üncü derece arkeolojik sit alan olması sebebiyle kazı çalışması yapılması istendi.

İlçe Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologların mezarlık alanda yaptığı kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait ‘torpido’ mezar bulundu. Taşınması planlanan mezar, İlçe Müze Müdürlüğü'ne götürülerek üzerinde arkeolojik inceleme yapılacak.

Tarsusta Roma dönemine ait torpido mezar bulundu

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