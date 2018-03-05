Tarlaya gömülü halde bulunan Dilara toprağa verildi

Korkuteli’ne bağlı Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde, dün akşam saatlerinde, boş tarlada kadın cesedi olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, olay yerini güvenlik çemberine alarak, inceleme başlattı.

Çıplak halde battaniyeye sarılıp, eli, kolu ve ayakları iple bağlanarak tarlaya gömülen ve sadece baş kısmı dışarıda kalan cansız bedenin, Dilara Kandak’a ait olduğu belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kandak’ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.





"KUZUM SENİ ÇOK ARADIM AMA BULAMADIM"

Bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Dilara Kandak’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazenin alınması sırasında Kandak’ın bazı yakınları, uzun süre gözyaşı döküp, baygınlık geçirdi.

Kandak'ın teyzesi Şükran Koca, "Kuzum seni çok aradım ama bulamadım." diye gözyaşı döktü.







TOPRAĞA VERİLDİ

Dilara Kandak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morgundan alınarak ilçeye getirildi. Çayırlı Camii’nde öğle vakti kılınan namazın ardından Kandak’ın cenazesi, İmrahor Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede, Dilara’nın babası Metin Kandak ve kardeşi Mustafa Kandak, taziyeleri kabul etti.

MUHTAR ŞENGÜN: OLAY BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ

Alaaddin Mahalle Muhtarı Ünal Şengün, "Olay hem mahallemizi hem de bizleri derinden üzdü. Bu tür olayların olmaması için vatandaşımızdan duyarlı olmasını istiyoruz. Direkt 155’i aramalarını istiyoruz. Şimdiye kadar mahallemizde bu tür olaylar olmuyordu; oldu. Bizi derinden üzdü. Bir an önce şahıs veya şahısların yakalanarak, adalete teslim edilmesini istiyoruz. Genç bir kadındı. 2 çocuk annesiydi. Korkuteli, 5 yerin bağlantı güzergahı. Başka yerde yapılıp da buraya atılmış olabilir" diye konuştu.