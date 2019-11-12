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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE (DHA)
12.11.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Tarlasını sürerken buldu! Bin yıllık...

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Tarlasını sürerken buldu! Bin yıllık...

Kırıkkale'nin Balışehy ilçesinde çiftçilik yapan Haydar Demirci, tarlasını sürerken bin yıllık olduğu değerlendirilen Roma döneminden kalma pitos buldu. Tarihi pitos, İl Kültür Turizm Müdürlüğü envanterine kaydedildi.

İlçeye bağlı Koçubaba köyünde oturan Haydar Demirci, tarlasını sürerken traktörün pulluğuna takılan küpü fark edince jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri de tarihi eser olabileceği düşüncesiyle durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları ilk inceleme sonrası, Ankara'daki arkeoloji müzesindeki görevlilerden destek istedi. Arkeologlar tarafından çıkarılan küp, kamyonla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tarlasını sürerken buldu Bin yıllık...
Roma dönemine ait olduğu belirlenen pitos, İl Kültür Turizm Müdürlüğü envanterine kaydedildi. Tarihi pitosun restore edilerek önümüzdeki günlerde burada sergileneceği belirtildi.

Tarlasını sürerken buldu Bin yıllık...
'SAKLAMA KABI OLARAK KULLANILMIŞ'

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz, Roma dönemine ait küpün muhafaza edileceğini belirterek, "Koçubaba köyünde çiftçimiz tarlayı sürerken buluyor. Daha sonra biz Ankara'daki arkeoloji müzesindeki arkadaşlardan yardım istedik. Görevlendirilen arkadaşlar gelip, kurtarma kazısı yaptılar. Bu küpe 'pitos' diyoruz. Roma dönemine ait küpün yaklaşık olarak bin yıllık olduğunu düşünüyoruz. Bu küpü burada muhafaza etmeyi düşünüyoruz. Küp, bulunduğu yerden çıkarılırken parçalandığı görülmüş. İlerleyen günlerde restorasyonu yapılacak. Küp bir bütün halinde olacak" dedi.

Tarlasını sürerken buldu Bin yıllık...

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