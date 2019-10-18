Tarlasını su basan çiftçiye iyi haber
ANAYASA Mahkemesi’nden (AYM) devletin kusuru yüzünden tarlasını su basan çiftçilere iyi haber geldi.
AYM, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne ait kanallar kapalı olduğu için oluşan su taşkınında zarara uğrayan köylülerin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Karara göre, DSİ’ye ait ana kanal suyunun tahliye kanallarının kapalı olması nedeniyle meydana gelen su taşması sonucu köylülerin tarlalarını su bastı. DSİ’ye karşı idare mahkemesinde dava açan çiftçiler, ürün ekemediklerini, arazilerinin verim kaybına uğrayıp çoraklaştığını iddia etti. İdare mahkemesi, davacı köylülerin DSİ’den resen yapacağı araştırma ile talep edebileceği bilgi ve belgeleri süresi içinde sunamadıkları için davayı reddetti. Bunun üzerine dava AYM’ye taşındı. 9 Ekim’de başvuruyu görüşen AYM, idare mahkemesinin kurumlarından tedarik edebileceği bir kaydı vatandaşlardan istemesi ve bu talebin süresinde yerine getirilmediği gerekçesiyle davanın reddi kararını hatalı buldu. Bu karar, idarenin kusuruyla tarlası zarar gören çiftçiler için yeniden yargılama ve tazminat yolunu açan bir örnek niteliği taşıyor.
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