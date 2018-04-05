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    Tarlasında otları kaldırınca 2 bin yıllık lahit buldu

    AYDIN (İHA)
    05.04.2018 - 09:27 | Son Güncelleme:

    Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir zeytin üreticisi sürmeye gittiği tarlasında 2 bin yıllık lahit buldu.

    Lahidin gece yarısı kaçak kazı yapan defineciler tarafından toprağın altından ortaya çıkarıldığı ve bilinmeyen bir sebeple üzeri otlarla örtülerek orada bırakıldığı öğrenildi.

    2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit Afrodisias Müze Müdürlüğünde koruma altına alındı. Karacasu’ya bağlı Dörtyol Mahallesine 3 kilometre uzaklıktaki zeytin arazisine sabah saatlerinde çalışmaya giden bir vatandaş üzeri otlarla örtülmüş bir çukurla karşılaştı. Otları kaldıran vatandaş yarısı meydana çıkmış lahidi görünce jandarmaya haber verdi.

    Lahit Afrodisias Müzesinde koruma altına alındığı öğrenilirken tarihi eserin yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tespit edildi. M.S 200’lü yıllara ait olduğu tahmin edilen eserin hangi dönemde yapıldığının tespit edilmesi çalışmaları sürüyor.

    Tarlasında otları kaldırınca 2 bin yıllık lahit buldu

    Etiketler: tarla , tahit , aydın , gündem
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