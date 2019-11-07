Tarlada kaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTarlada kaldı
GeriGündem Tarlada kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burak COŞAN
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tarlada kaldı

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Tarlada kaldı

ISPANAK yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle onlarca kişi hastanelere başvurdu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Her ne kadar testlerde ıspanak temiz çıksa da vatandaş ıspanak almaktan çekinir oldu. Vatandaşın yaşanan korku ile ıspanak almaktan vazgeçmesi, fiyatlara da yansıdı. İstanbul Hali’nde 1 kilogram ıspanağn fiyatı kalitesine göre değişse de 50 kuruşa kadar geriledi. Geçen yılın aynı gününde İstanbul Hali’nde en düşük ıspanak 1 TL’den satılıyordu. Halde, kaliteli olarak adlandırılan ıspanağın kilogram fiyatı dün 1-2 TL arasında alıcı bulurken geçen yılki fiyatı 2-3 TL arasında seyrediyordu. İşte tezgâhtaki son durum:

ÇİFTÇİ TEDİRGİN

- Ali Ergezer (Eski Mersin Tarsus Ziraat Odası Başkanı): Çiftçiye bir darbe vuruldu. Bu yıl ıspanak erken olgunlaşmıştı. Piyasaya da erken verildi. Ancak böyle bir dönemde bu olayın olması bizi düşündürüyor. Zaten ıspanak ekimi yapan çiftçi sayısı çok azdı. Çünkü ıspanak hasatı insan gücüyle yapılabiliyor. Yani maliyeti yüksektir. Bu kadar zorluğa katlanan çiftçi zehirlenme olayı ile zor durumda kaldı. Şu anda birçok çiftçi hasat yapmıyor. Zehirlenme olayından dolayı tarladan toplamak bile istemiyorlar. Talep düşmeye devam ederse ıspanaklar tarlada çürüyecek. İstanbul’daki üretimi bilmem ama bölgemizde yetişen ıspanaklarda yabancı ot olması imkânsız.

TALEP AZALDI

- Mesut Şengün (İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı): Vatandaş ‘Ispanak yemesem de olur’ diyor. Bazı marketlerin ıspanağı canlı göstermek için kimyasal kullandıkları iddia ediliyor. Pazarlarda böyle bir durumun olması mümkün değil. Çünkü pazarlarda günlük ürün satılır. Ertesi güne çok fazla kalma imkânı yok. Eğer akşama doğru ürün elde fazla kaldıysa pazarcı aldığı fiyatın bile altında satış yapar. Yabancı ot karışması da mümkün değil. Pazarcı esnafı tezgâha dizerken eğer yabancı ot varsa onları ayıklar. Vatandaş pazardan aldığı ürünlere güvenebilir.

 ‘OTLAR ZATEN KARIŞIR’

- Süleyman Girmen (Adana Seyhan Ziraat Odaları Birliği Başkanı): Ispanak zehirlenmelerinin yabancı otlardan kaynaklandığı açıklandı. Ancak bu zamana kadar ıspanağa zaten yabancı otlar karışırdı. Burada yanlış bir ilaçlama da olmuş olabilir. Adana’da ıspanak üretiminde şu an için fazla bir sorun yok. İşlemlere devam ediyoruz. Bundan sonrasını da üreticiler olarak takip ediyoruz.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle