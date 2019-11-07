Tarlada kaldı

Her ne kadar testlerde ıspanak temiz çıksa da vatandaş ıspanak almaktan çekinir oldu. Vatandaşın yaşanan korku ile ıspanak almaktan vazgeçmesi, fiyatlara da yansıdı. İstanbul Hali’nde 1 kilogram ıspanağn fiyatı kalitesine göre değişse de 50 kuruşa kadar geriledi. Geçen yılın aynı gününde İstanbul Hali’nde en düşük ıspanak 1 TL’den satılıyordu. Halde, kaliteli olarak adlandırılan ıspanağın kilogram fiyatı dün 1-2 TL arasında alıcı bulurken geçen yılki fiyatı 2-3 TL arasında seyrediyordu. İşte tezgâhtaki son durum:

ÇİFTÇİ TEDİRGİN

- Ali Ergezer (Eski Mersin Tarsus Ziraat Odası Başkanı): Çiftçiye bir darbe vuruldu. Bu yıl ıspanak erken olgunlaşmıştı. Piyasaya da erken verildi. Ancak böyle bir dönemde bu olayın olması bizi düşündürüyor. Zaten ıspanak ekimi yapan çiftçi sayısı çok azdı. Çünkü ıspanak hasatı insan gücüyle yapılabiliyor. Yani maliyeti yüksektir. Bu kadar zorluğa katlanan çiftçi zehirlenme olayı ile zor durumda kaldı. Şu anda birçok çiftçi hasat yapmıyor. Zehirlenme olayından dolayı tarladan toplamak bile istemiyorlar. Talep düşmeye devam ederse ıspanaklar tarlada çürüyecek. İstanbul’daki üretimi bilmem ama bölgemizde yetişen ıspanaklarda yabancı ot olması imkânsız.

TALEP AZALDI

- Mesut Şengün (İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı): Vatandaş ‘Ispanak yemesem de olur’ diyor. Bazı marketlerin ıspanağı canlı göstermek için kimyasal kullandıkları iddia ediliyor. Pazarlarda böyle bir durumun olması mümkün değil. Çünkü pazarlarda günlük ürün satılır. Ertesi güne çok fazla kalma imkânı yok. Eğer akşama doğru ürün elde fazla kaldıysa pazarcı aldığı fiyatın bile altında satış yapar. Yabancı ot karışması da mümkün değil. Pazarcı esnafı tezgâha dizerken eğer yabancı ot varsa onları ayıklar. Vatandaş pazardan aldığı ürünlere güvenebilir.

‘OTLAR ZATEN KARIŞIR’

- Süleyman Girmen (Adana Seyhan Ziraat Odaları Birliği Başkanı): Ispanak zehirlenmelerinin yabancı otlardan kaynaklandığı açıklandı. Ancak bu zamana kadar ıspanağa zaten yabancı otlar karışırdı. Burada yanlış bir ilaçlama da olmuş olabilir. Adana’da ıspanak üretiminde şu an için fazla bir sorun yok. İşlemlere devam ediyoruz. Bundan sonrasını da üreticiler olarak takip ediyoruz.