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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
25.10.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Tarkan'ın firar eden kuzeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Tarkan'ın firar eden kuzeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Esenyurt'ta dükkanı yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz davası sanıklarından şarkıcı Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu hakkında 250 bin TL kefaleti ödeyemediği ve firar ettiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Başka suçtan hükümlü olan Tevetoğlu, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etmişti.

Esenyurt’ta 2017 yılında şarküteri açan Ercan Gönülkırmaz dükkanını kapatması için bazı kişilerden tehdit almaya başladı. Tehditlere aldırış etmeyen Gönülkırmaz’ın 17 Ocak 2017’de dükkanı kurşunlandı. Gönülkırmaz saldırıda yaralanıp üst kata kaçınca bu kez zanlılar dükkanı yaktı, Ercan Gönülkırmaz hayatını kaybetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur’un iki otomobille olay yerine gittikleri, Özagin ve Topçu’nun araçlarda kaçmaya hazır bekledikleri, sanıklardan birinin Gönülkırmaz’a ateş ettiği, Tevetoğlu’nun ise işyerini ateşe verdiği anlatıldı.

Daha sonra sanıkların araçla kaçtıkları anlatılan iddianamede Nihat Budak ile Murat Budak’ın eylemin hazırlayıcısı olduklarının tespit edildiği belirtildi. İddianamede 8 sanık hakkında, “Kan gütme saikiyle öldürme”, “Mala zarar verme” ve “Ruhsatsız silah taşıma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın Temmuz ayında görülen duruşmasında tutuklu sanık Servet Tevetoğlu 250 bin TL kefaletle tahliye edildi. Ekim ayındaki duruşmaya kadar bu parayı ödemesi gereken Tevetoğlu kefaleti ödemeyip cezaevinden firar etti.

Bakırköy 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi Servet Tevetoğlu, 250 bin TL nakdi güvence bedelini yatırma şeklindeki adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmediği, cezaevinden firari oluşu dikkate alınarak tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Tarkanın kuzeni firar etti
Tarkan'ın kuzeni firar etti
Tarkan'ın kuzeni açık cezaevinden firar etti
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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