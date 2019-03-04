Tarıma bilinçli destek sözü
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de meslek odaları ve muhtarlarla kahvaltıda buluştu, Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’ni (TÜRAM) ziyaret etti.
İmamoğlu, tarıma bilinçli destekte bulunacaklarını belirterek, şunları söyledi: “Buradaki hanımefendiler gibi köylülerimizle, bu işi bilen insanlarla işbirliği yapacağız. Tembel yöneticilerden bu şehri kurtaracağız. Tarımla ilgili mega projelerimiz var. İBB’deki Tarım Daire Başkanlığı’nı gerçekten bir bakanlık gibi çalıştıracağız. Artık İstanbul’a tarımı bilen, köyde yetişmiş, köylünün ne kadar asil olduğunu bilen, köylünün milletin efendisi olduğunu bilen, üreten insanın en kıymetli insan olduğunu bilen bir belediye başkanı geliyor.”
İmamoğlu, Şişli’deki Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde Mahalle Birlikleri toplantısına da katıldı. Kentsel dönüşüm fonu oluşturmayı düşündüklerini belirten İmamoğlu, “Rantı yüksek alanlarda oluşturulacak olan projelerden elde edilecek artı kaynaklar rantı düşük olan ve insanlarımızın gelir seviyesinin düşük olduğu ortamlara aktarılacak” dedi.
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