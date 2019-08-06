Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Toç Bir-Sen'den açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamında istihdamı sağlanacak olan 5 bin personel alımına dair araştırmalar gündemdeki yerini koruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kadro dağılımını duyurmasının ardından, başvuru sürecine dair detaylar Toç Bir-Sen'den geldi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konuya dair detaylar.
Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı başvurusu hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından hız kazandı. İlana göre, Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleşecekler. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları başladı mı? İşte, 5 bin personel alımına dair bilgiler.
BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
Toç Bir-Sen Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımına dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Orman Genel Müdürlüğü’ne ihdas edilen 5000 4B'li personel alımına ilişkin "Cumhurbaşkanlığı Kararı" Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak OGM'ye gönderildi.
Orman Genel Müdürlüğü’ne 5000 sözleşmeli personel alımına ilişkin Atama Oluru Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandı. Bundan sonraki süreçte; Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecek.
Destek ve katkıları için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, talebimize hassasiyetle yaklaşarak yeni memur alımı için Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye, Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey’e, katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve OGM bürokratlarımıza teşekkür ediyor, yapılacak olan alımların hem kurumlarımıza hem de kurum çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.
KADRO DAĞIMI NASIL OLACAK?
1.200 Mühendis
2.700 Orman Muhafaza Memuru
800 Memur
300 Şoför alımı sürecine açıktan atama izninin yayınlanması ile başlanacaktır.
Başvuru işlemleri ve başvuru tarihlerine yönelik detayların ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.
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