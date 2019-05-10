Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? 5 bin kişi alınacak!
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için başvuru yapmak isteyen vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Toplam 5 bin personel alımı ile bünyesine istihdam sağlamaya hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığı, alımların 2019 yılı içerisinde yapılacağını açıklamıştı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 5 bin personel alımı için Tarım ve Orman Bakanlığı ne zaman ilan açacak? İşte, o detaylar
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek için 5 bin personel alımı yapmaya hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığı, ilan detayları hakkında bazı bilgiler verdi. İşte, 5 bin personel alımı hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği bazı bilgiler
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Genel Müdürlüğümüz personel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sayın Bakanımızın kamuoyu ile paylaştığı, 5.000 personel alımı için çalışmalara devam edilmektedir. Buna göre;
1.200 Mühendis
2.700 Orman Muhafaza Memuru
800 Memur
300 Şoför alımı sürecine açıktan atama izninin yayınlanması ile başlanacaktır.
Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir.
Söz konusu personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bundan sonraki süreci Genel Müdürlüğümüzün web ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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