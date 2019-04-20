Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı için tarih detayı sorgulanmaya devam ediliyor. Bünyesine toplam 5 bin personel alımı yapacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı, kadro dağılımını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı başvurusu için vatandaşların araştırması devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı açıklamanın ardından gündeme gelen 5 bin personel alımı için Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Genel Müdürlüğümüz personel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sayın Bakanımızın kamuoyu ile paylaştığı, 5.000 personel alımı için çalışmalara devam edilmektedir. Buna göre;
1.200 Mühendis
2.700 Orman Muhafaza Memuru
800 Memur
300 Şoför alımı sürecine açıktan atama izninin yayınlanması ile başlanacaktır.
Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir.
Söz konusu personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bundan sonraki süreci Genel Müdürlüğümüzün web ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle