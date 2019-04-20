Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
GeriGündem Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
20.04.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı için tarih detayı sorgulanmaya devam ediliyor. Bünyesine toplam 5 bin personel alımı yapacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı, kadro dağılımını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı başvurusu için vatandaşların araştırması devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı açıklamanın ardından gündeme gelen 5 bin personel alımı için Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Genel Müdürlüğümüz personel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sayın Bakanımızın kamuoyu ile paylaştığı, 5.000 personel alımı için çalışmalara devam edilmektedir. Buna göre; 

1.200 Mühendis

2.700 Orman Muhafaza Memuru

800 Memur

300 Şoför alımı sürecine açıktan atama izninin yayınlanması ile başlanacaktır. 

Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir. 

Söz konusu personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bundan sonraki süreci Genel Müdürlüğümüzün web ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100. yıl logosunu belirledi

Kar yüzünden yol kapandı, sürücüler şaşkın: 'İlk defa Nisan ayında böyle gördük'

'İstanbul’daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır'

Bakan Akar'dan tepki: 'Uluslararası hukuk ihlal edilmektedir'