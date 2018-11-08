"Tarım savunmadan daha önemli"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri"Tarım savunmadan daha önemli"
GeriGündem "Tarım savunmadan daha önemli"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KAHRAMANMARAŞ (AA)
08.11.2018 - 18:12, Son Güncelleme:

"Tarım savunmadan daha önemli"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Tarım savunmadan daha önemli"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım savunmadan daha önemli. İstediğiniz kadar kılıcınız olsun, istediğiniz kadar topunuz olsun, istediğiniz kadar tüfeğiniz olsun. Birgün herkes bunların yenilemeyeceğini öğrenecek. Eğer gıdanız yoksa, gıda arz güvenliğiniz yoksa,kendi kendinize birçok alanda yetemiyorsanız bu önümüzdeki nesiller için çok büyük tehlikedir." dedi.

Pakdemirli, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kahramanmaraş Valiliği iş birliğinde düzenlenen, Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı'nda, Türk tarımını gelişimine ve ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kahramanmaraş'ta çeşitli müjdeler verdiklerini belirten Pakdemirli, önümüzdeki günlerde daha hızlı çözümler üretmek için bölgelerde havza yönetim modeline geçeceklerini, burada Kahramanmaraş'ın yer alacağını ifade etti.

2050 yılında dünya nüfusunun 50 milyar olacağının öngörüldüğünü anlatan Pakdemirli, "1 milyar insan aşırı yoksul, 800 milyon insan aç ama bunun karşılığında da 600 milyon insanın obez." diye konuştu.

40 ÜLKEDE GIDA 80 ÜLKEDE SU SIKINTISI

Her yıl 1 buçuk milyar ton gıda israfının yanında 40 ülkede gıda sıkıntısı, 80 ülkede su sıkıntısı çekileceğini belirten Pakdemirli, "2050 yılına kadar da gıda üretiminin dünyada yüzde 60 artırma mecburiyetimiz var. Bize ne dünyadan diyebilirsiniz ama aşağı yukarı tablo Türkiye'yi de koyduğumuz zaman benzer bir rapor çıkıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en az 20 yıl içerisinde üretimini yüzde 50 artırmak zorunda olduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları söyledi:
"Ben her zaman tarım eşittir tarım büyüktür savunma diyorum. Tarım savunmadan daha önemli. İstediğiniz kadar kılıcınız olsun, istediğiniz kadar topunuz olsun, istediğiniz kadar tüfeğiniz olsun. Birgün herkes bunların yenilemeyeceğini öğrenecek. Eğer gıdanız yoksa, gıda arz güvenliğiniz yoksa, kendi kendinize birçok alanda yetemiyorsanız bu önümüzdeki nesiller için çok büyük tehlikedir. Gelecek nesillere doğru bir emanet bırakmak istiyorsak bu işi çok ciddi bir şekilde ele almamız gerekiyor."

Dünyada tarımın önemine değinen Pakdemirli, çok büyük şirketlerin gelecek için satınalmalar yaptığını belirtti.

YERLİ TOHUM

"Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak." ifadesini kullanan Pakdemirli, bu sebepten dolayı da tarımla ilgili bazı satın almalar yapıldığını,
büyük firmaların birbirine alıp daha da devleştiğini anlattı.

Arazi toplulaştırmasını daha iyi bir konuma getirmek için çalışmalara başladıklarını bildiren Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Ürün tarlada 1 lira, tüketicide 4 lira. Biz de diyoruz ki tarlada da 1 lira olmasın 2 liraya satsın üretici, tüketici de 4 liraya yemesin 3 liraya yesin. Bunu birbirine yaklaştıralım. Buradaki değer zincirinde herkes hakkaniyetli payını alsın ama fazladan bir şey olmasın. İsraf olmasın. Bu konuyla ilgili Hal Yasası üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Perakende Yasası'yla ilgili de yeni değişiklikler olabilir. Yerel ekonomiyi kalkındırmak anlamında eğer vatandaşımız Kahramanmaraş'taki zincir mağazaya arka tarlada ürettiği ürünü götürüp sattırabiliyorsa işte o zaman yerel ekonomiyi kalkındırmış oluruz."

Yerli tohumu da çok önemsediğini, 150 bin tonlardan 1 milyon 50 bin tona 16 senede geldiklerini aktaran Pakdemirli, daha fazla gidilecek yol
bulunduğunu kaydetti.

Bakan Pakdemirli, "Yabancı firmalara para verdiğiniz zaman para yurt dışına gidiyor, yerli tohum üretenlere verdiğiniz zaman hem kar hem de katma değer ülkemizde kalıyor. Yerli tohumlar daha ucuz." diye konuştu. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (08.11.2018)2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Görüntüler çok konuşulmuştu! Mahkemede flaş sözler: Şoka girdim

Araç sahiplerini ilgilendiren haber... İstanbul'da uygulanmaya başladı

Saçları kısa kesildiği için annesiyle tartışınca kayboldu!

Kızı itiraf etti, babanın intikamı korkunç oldu