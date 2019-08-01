Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 20 yaralı
Kilis'te Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Kaza sabah erken saatlerde meydana geldi. Kilis'in Elbeyli ilçesinden Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki tarım arazisine çalışmaya giden Suriyelilerin içinde bulunduğu minibüs, sürücüsü Suriye uyruklu Ahmet Haculi'nin kontrolünden çıkarak devrildi.
Araç hurdaya dönerken, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
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