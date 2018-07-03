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    Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: Yaralılar var

    DHA
    03.07.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:

    Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde minibüs, tarım işçileri taşıyan traktöre arkadan çarptı. Kazada İlk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

    Kaza saat 09.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Kavak köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Mustafa Yılmaz yönetimindeki römork takılı 58 YE 135 plakalı traktöre İstanbul'dan düğün için Sivas'a gelenleri taşıyan Abdullah Karadağ yönetimindeki 34 EB 1865 plakalı minibüs, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yol ortasına yan yatarken, römork ise şarampole devrildi. Minibüs ise bariyerlere çarparak durabildi.

    Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: Yaralılar var

    Kaza sonrası olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre her iki araçta bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Sivas-Ankara yolunun tek yönlü trafiğe kapanması nedeniyle uzun kuyruk oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı: Yaralılar var

     

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    Etiketler: trafik kazası , işçi servisi , son dakika , haberler
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