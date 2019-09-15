Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8'i çocuk 10 yaralı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 8'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Kaza, Tufanbeyli ilçesi Çatalçam Mahallesi'nde meydana geldi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde nohut tarlalarında çalıştıktan sonra Şanlıurfa'daki evlerine gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu minibüsün freni boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu aynı aileden 8'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tufanbeyli ve Saimbeyli Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
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