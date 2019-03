Tarım alanına beton vatana ihanettir

Erdoğan, ‘Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde’ programında şunları söyledi:

SİT ALANI İLAN EDİYORUZ

“Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için SİT alanı olarak ilan ediyoruz. Aksi takdirde yazık olur. Bu topraklar öyle rastgele kullanılsın diye değil, tarımsa tarım için kullanılması lazım. Yoksa her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı SİT alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300’e çıkartıyoruz. Böylece bu ovalarımızın betonlaşmasının önüne geçilecek sadece tarım yapılan yerler olarak bunların kalmasını sağlıyoruz. Türkiye’de elde edilen tahıl rakamı 30.8 milyon tondan 34.5 milyon tona çıktı. Meyve rakamı 13.3 milyon tondan 20.5 milyon tona, sebze miktarı da 25.8 milyon tondan 30 milyon tona yükselmiştir. Bitkisel üretimimizin toplamda 98 milyon tondan 117 milyon tona ulaşması tarıma verdiğimiz desteklerin karşılığını aldığımızın işaretidir. Bu rakamlar birtakım spekülatörlerin, kimi zaman patates, soğan, kimi zaman domates, biber, patlıcan gibi vatandaşlarımızın en çok kullandıkları ürünler üzerinden sahneledikleri oyunların amacını daha iyi gösteriyor.

SPEKÜLATÖRLER TIPKI TERÖRİST

Spekülatörlerin gayesi çiftçinin, üreticinin hakkını, hukukunu, çıkarını korumak değildir. Bir kısmı sadece kâr hırsıyla hareket ederken, bir kısmı daha derin emeller güdüyor. Milletimizle birlikte her oyun gibi bu tür tezgâhları da bozmaya devam edeceğiz. Çiftçi kardeşlerim vasıtasıyla tüm ülkeme sesleniyorum. Hiç kimsenin, ne üreticimizin alın terine, emeğine ne de tüketicimizin sofrasına, ekmeğine göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve ona göre de muamele ediyoruz.

UYGUN FİYATA ET SUNAMIYORUZ

Çok uğraşmamıza rağmen maalesef hâlâ vatandaşlarımıza istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf etmem gerekiyor. Esasen rakamlara baktığımızda hayvancılıkta durumumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor. Mesela büyükbaş hayvan varlığımız 2002 yılında 9.9 milyon adetti. Bu rakam 17.2 milyonu geride bıraktı. Küçükbaş hayvanlarda da yaklaşık 32 milyondan 46.1 milyonluk adete yükseliş göze çarpıyor. Üretimdeki bu artışlar sayesinde ülkemizde kişi başına yıllık süt tüketimi 122 litreden 258 litreye yükseldi. Kırmızı et tüketimi de 6.1 kilodan, 15 kiloya çıkmıştır. Tüketimimiz üretimden daha fazla artmıştır. Hayvancılıkta yem ve tarla bitkilerinde gübre konusunda yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Her iki üründe de ham madde bakımından dışa bağımlılık söz konusudur. Bunun için işe yem ve gübre üretimini arttırmakla başlamak gerekiyor.

UZAY AJANSI’NI AYM’YE GÖTÜRDÜLER

CHP, terör örgütlerinin saldırılarında, darbe girişimlerinde, yurt dışından ülkemize yönelen tehditlerde hiçbir zaman ülkemizin ve milletimizin yanında yer almamıştır. Son olarak bu parti tuttu Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluşu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni iptal için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürdü. Türkiye’nin uzay yarışında yerini almasından acaba bu CHP niçin rahatsızlık duyuyor? Uydu yapıyoruz, uydu fırlatıyoruz. Tüm bu çalışmaları daha ileri taşıyacak, Türkiye Uzay Ajansı’nın faaliyetine engel olmanın, ülkenin ve milletin çıkarlarına nasıl bir faydası olacağını ben tüm çiftçi kardeşlerimin takdirine sunuyorum. Bunların her işi böyle. Kendileri tuğla üstüne tuğla koymazlar, hiçbir esere, hiçbir projeye imza atmazlar. Yapanları engellemek için de eskiden beri, Anayasa Mahkemesi’nin önünde nöbet tutarlar. Biz, milletimizin desteğiyle terör örgütlerinin de onları destekleyen güçlerin de üstesinden geleceğiz.”

2023 İÇİN SON BİR ENGEL

Beştepe’deki etkinliğin ardından Malatya’ya giderek düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Erdoğan şunları söyledi: “İnşallah ülkemizi ve milletimizi 2023 hedefleriyle buluşturacağız. Bu uğurda aşılması gereken son bir engelimiz daha var. Atlatmamız gereken son bir viraj, son bir kavşak daha var. Evet, 31 Mart seçimlerini de sühuletle geride bırakmamız gerekiyor. 31 Mart’ın sıradan, basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar.

Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemileriyle Doğu Akdeniz’de doğalgaz arıyor. CHP’liler bunu bile dillerine doluyor. Rumlarla aynı dili konuşup Rum tezlerine sözcülük, borazanlık yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar... Bugün CHP, Türkiye’ye yönelik husumet besleyenlerin istedikleri gibi yönlendirdiği, parmaklarında oynattığı bir aparata dönüşmüştür. PKK’nın Suriye kolu olan YPG terör örgütünün ülkemiz için bir tehdit oluşturmadığını iddia ediyor. Şimdi buradan soruyorum, bugüne kadar 23 bin TIR dolusu silahla donatılan, Suriye’de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü, CHP Genel Başkanı kanarya severler derneği gibi mi görüyor?