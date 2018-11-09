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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
09.11.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

Şaşırtan savunma! 'Haram olduğunu söyledim...'

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Şaşırtan savunma! 'Haram olduğunu söyledim...'

KONYA’da, 5 erkeğe ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla cezaevinde tutuklu olan sahte tarikat şeyhi S.I.’nın ( 65) 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Hakkında 70 yıla kadar hapis cezası istenen S.I., mahkemedeki savunmasında, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek, ”İlişkiye girdiğimi iddia etmişler. Böyle bir şey asla olamaz. Ben her zaman onlara haram olduğunu anlatmışımdır. Bana bunlar kumpas kurdu” dedi.

Başbakanlık İletişim Merkezi’ne bu yılın başlarında şikayette bulunan kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini ’sözde halife’ diye tanıtan sahte şeyhin, erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

70 yıla kadar hapsi istenen S.I.’nın yargılanmasına 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismar olması nedeniyle sanık hakkında talep edilen cezanın da suç oranına göre artırılması talep edildi.

’VAAZ VERECEK KİŞİYİ KISKANDILAR’

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu yargılanan S.I., avukatı ve tanıklar katıldı. S.I., mahkemedeki savunmasında, kendisi olmadığı zaman vaaz verecek kişiyi atadığını ve bunu kıskananların da şikayette bulunduğunu ileri sürdü. S.I., ”Ben dergahta görev dağılımı yaptım. Benim olmadığım zamanlarda, benim yerime vaaz verecek bir kişi belirlemiştim. Bu beni şikayet edenler, bunu çekemedi. Benim onlarla hiçbir husumetim yok; ama onların bana husumeti var. Bu görev dağılımını kaldıramayıp kıskançlık krizine girdiler” diye konuştu. 

’HARAM OLDUĞUNU SÖYLEDİM’ 

Kendisi hakkında şikayette bulunanların neden daha önce polise gidip, şikayette bulunmadığını soran S.I., ”Madem ben onları 3- 4 yıldır taciz ediyorum; niye polise gidip, şikayette bulunmadılar? İlişkiye girdiğimi iddia etmişler. Böyle bir şey asla olamaz. Ben her zaman onlara haram olduğunu anlatmışımdır. Bana bunlar kumpas kurdu. 8 aydır cezaevindeyim. Bana komplo kurdular, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

AVUKAT: MÜVEKKİLİME İFTİRA ATILMIŞTIR

S.I.’nın avukatı Makbule Yiğit Çavuşoğlu da müvekkiline iftira atıldığını ileri sürerek, ”Dergahta müvekkilim tarafından yapılan görevlendirmeyle müvekkilime duyulan husumet ile müvekkilime iftira atılmıştır. Tahliyesini talep ediyorum” diye konuştu. 

Mahkemede, züccaciyeci S.I.’nın iş yeri komşuları da tanık olarak dinlendi. Tanıklar, S.I.’yı ağabey gibi gördüklerini, dükkanda bu olaylar olsaydı mutlaka görebileceklerini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (09.11.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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