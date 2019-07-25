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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ümit UZUN - Zeki GÜNAL - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL (DHA)
25.07.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonuydu! Böyle sergilediler

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

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  • Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
  • Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
  • Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
  • Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

3 gün önce Esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyonda FETÖ bağlantısı nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı komiserin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Profesyonel baskı makinelerinin bulunduğu 2 katlı matbaanın üst katında ise tespit edilen gizli bir geçidin olduğu bulundu.

Basılan sahte dolarların ise burada bulunan depoda saklandığı belirlendi. Operasyonda ayrıca sahte para yapımında kullanılan çok sayıda boya, kalıp ile teknik araç ve gereçler de ele geçirildi.

Polisin, sahte dolar basım işini organize eden finansör örgüt lideri A.A. ile dolarların çizimini yapan grafiker M.Ü.'yü arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Bahçeye konulan sahte dolarların yanı sıra para sayma makineleri da dikkat çekti. Ele geçirilen sahte dolarlar havadan da fotoğraflandı.

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