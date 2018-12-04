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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Aysel ALP - ANKARA
04.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Tarihi Yarımadaya ‘miras’ raporu

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Tarihi Yarımadaya ‘miras’ raporu

Tarihi Alan Başkanlığı, ‘imar barışı’nın İstanbul’da tarihi yarımadayı nasıl etkileyeceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan rapor istedi. Başkanlık ‘dünya mirası’ listesindeki bölgeye ilişkin raporun UNESCO rehberine göre hazırlanmasını talep etti.

HÜRRİYET ekim ayında yayınladığı haberinde UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan Sultanahmet, Küçük Ayasofya ve Yedikule Zindanı’nın da bulunduğu İstanbul tarihi yarımadanın yüzde 90’ının imar barışına dahil olduğunu açıkladı. Bu haberin ardından İstanbul Tarihi Alanlar Başkanlığı, kasım ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan UNESCO’nun rehberi çerçevesinde ‘imar barışı’nın tarihi yarımada ve çevresine muhtemel olumlu-olumsuz etkilerini hükümet raporu olarak hazırlatmasını istedi.

Tarihi Alanlar Başkanı Halil Onur, geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilen yazıyı Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi’nin (KMED) UNESCO standartlarında hükümet raporu olarak hazırlanması için yazdıklarını söyledi. Onur, “Bu rapor olası projelerin ki yasa da bir projedir, kültürel mirası etkileyebilecek her türlü uygulamada iyileştirme yapılmasını öngörür. Ama iyileştirme yapabilmeniz için öncelikle neyi, nasıl etkileyeceğinizi ve bunun olumsuz etkilerini nasıl ortadan kaldıracağınızı bilmeniz gerekir. İşte biz de bakanlıktan bunun uzmanlarca masaya konulmasını istedik” dedi.

DÜZELTMELER YAPILDI

İmar barışının olası olumsuz etkilerine ilişkin soruya da Onur şöyle yanıt verdi: “Eklenti yapılmış kültür varlıklarımız zaman içinde özgün niteliklerini kaybedebilirler. Eklenti yapılmış olanlar bu işten birinci derecede olumsuz etkilenecektir. Sizin daha önce yazdığınız Acemoğlu Hamamı örneğinde olduğu gibi. Kaldı ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu hükümet raporunu hazırlatırsa bu örnekler somut olarak da ortaya çıkacaktır. Bunlar ortaya çıkmalıdır ki iyileştirmeler de doğru olarak yapılabilsin.”

Daha önce Avrasya Tüneli ile Haliç Köprüsü için ilgili bakanlıktan rapor istediklerini belirten Onur, “Bu sayede Yedikule’nin yanındaki Mermer Kule’nin iki yol arasında kalması önlendi. Haliç Köprüsü’nde de düzeltmeler oldu” dedi.

ÜSTÜN DEĞER

DÜNYA Mirası Kültür Varlıkları İçin Miras Etki Değerlendirmesi Rehberi’nin amacı özetle şöyle vurgulanıyor: “Yeni yapılanmaların/ bayındırlık projelerinin Dünya Mirası alanlarının Üstün Evrensel Değeri üzerindeki etkilerini doğru değerlendirmek için yapılacak kültür mirası etki değerlendirmesi (KMED) hazırlık sürecine rehberlik etmek. 1972’de oluşturulan Dünya Miras Sözleşmesi, tüm insanlığın dünya mirasının bir parçası olan ‘Üstün Evrensel Değer’e sahip varlıkları gözetir.”

Tarihi Yarımadada tartışmalı ‘barış’
Tarihi Yarımadada tartışmalı ‘barış’
Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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