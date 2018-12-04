Tarihi Yarımadaya ‘miras’ raporu

HÜRRİYET ekim ayında yayınladığı haberinde UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan Sultanahmet, Küçük Ayasofya ve Yedikule Zindanı’nın da bulunduğu İstanbul tarihi yarımadanın yüzde 90’ının imar barışına dahil olduğunu açıkladı. Bu haberin ardından İstanbul Tarihi Alanlar Başkanlığı, kasım ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan UNESCO’nun rehberi çerçevesinde ‘imar barışı’nın tarihi yarımada ve çevresine muhtemel olumlu-olumsuz etkilerini hükümet raporu olarak hazırlatmasını istedi.

Tarihi Alanlar Başkanı Halil Onur, geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilen yazıyı Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi’nin (KMED) UNESCO standartlarında hükümet raporu olarak hazırlanması için yazdıklarını söyledi. Onur, “Bu rapor olası projelerin ki yasa da bir projedir, kültürel mirası etkileyebilecek her türlü uygulamada iyileştirme yapılmasını öngörür. Ama iyileştirme yapabilmeniz için öncelikle neyi, nasıl etkileyeceğinizi ve bunun olumsuz etkilerini nasıl ortadan kaldıracağınızı bilmeniz gerekir. İşte biz de bakanlıktan bunun uzmanlarca masaya konulmasını istedik” dedi.

DÜZELTMELER YAPILDI

İmar barışının olası olumsuz etkilerine ilişkin soruya da Onur şöyle yanıt verdi: “Eklenti yapılmış kültür varlıklarımız zaman içinde özgün niteliklerini kaybedebilirler. Eklenti yapılmış olanlar bu işten birinci derecede olumsuz etkilenecektir. Sizin daha önce yazdığınız Acemoğlu Hamamı örneğinde olduğu gibi. Kaldı ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu hükümet raporunu hazırlatırsa bu örnekler somut olarak da ortaya çıkacaktır. Bunlar ortaya çıkmalıdır ki iyileştirmeler de doğru olarak yapılabilsin.”

Daha önce Avrasya Tüneli ile Haliç Köprüsü için ilgili bakanlıktan rapor istediklerini belirten Onur, “Bu sayede Yedikule’nin yanındaki Mermer Kule’nin iki yol arasında kalması önlendi. Haliç Köprüsü’nde de düzeltmeler oldu” dedi.

ÜSTÜN DEĞER

DÜNYA Mirası Kültür Varlıkları İçin Miras Etki Değerlendirmesi Rehberi’nin amacı özetle şöyle vurgulanıyor: “Yeni yapılanmaların/ bayındırlık projelerinin Dünya Mirası alanlarının Üstün Evrensel Değeri üzerindeki etkilerini doğru değerlendirmek için yapılacak kültür mirası etki değerlendirmesi (KMED) hazırlık sürecine rehberlik etmek. 1972’de oluşturulan Dünya Miras Sözleşmesi, tüm insanlığın dünya mirasının bir parçası olan ‘Üstün Evrensel Değer’e sahip varlıkları gözetir.”