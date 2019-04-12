Tarihi Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandılar
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde altın yaldızlı deri üzerine yazılmış Tevrat'ı satmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolvadin ilçesinde geçen salı günü tarihi değere sahip, altın yaldızlı, deri üzerine yazılmış Tevrat'ı satmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken Tevrat'a el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle