Tarihi sarnıcına kepçe
Üsküdar’da iki adet tescilli sarnıcın bulunduğu alana iş makineleriyle izinsiz girildi. İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri dün buradaki inşaatı durdurdu.
Üsküdar Selamiali Mahallesi, Tıknefes Sokak’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 2. derece kültür varlığı olarak tescil edilen iki sarnıçın bulunduğu alanda 4 katlı bir bina yapılması için proje hazırlandı. Sarnıçları koruyarak binanın içine alacak şekilde hazırlanan proje, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunuldu. Projeyi değerlendiren Kurul, 16 Ekim 2018’te projeyi onaylayarak, temel çalışmalarının müze denetiminde yapılmasına karar verdi.
Yaklaşık 1 ay önce başlayan inşaat için önceki gün iş makineleri müze denetimi olmadan tarihi yapıların bulunduğu alana girdi ve kepçeyle çalışmaya başladı. Hem İstanbul Arkeoloji Müzesi hem de Üsküdar Belediyesi’ne yapılan şikâyetler üzerine dün müze yetkilileri ile belediye yetkilileri alana giderek inşaatı durdurdu. Olayla ilgili müze tutanak tuttu.
KANUNSUZ BİR UYGULAMA
Dün inşaatın bulunduğu alana giden Mimarı Restorasyon Kültür Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin “Burası tescilli yapıların bulunduğu bir alan ve Osmanlı dönemine ait bir eser var ve arkeoloji müzesi gözetiminde kazı çalışmalarının yapılması gerekiyordu.
Müze görevlisi olmadan temel kazısı yapmışlar. Biz müdahale edince iş makinelerini durdu. Kanuna uymayan bir çalışma yapılmıştır. Olayın takipçisi olacağız. Yetkili kurumların hassasiyet gösterip konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyoruz” dedi.
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