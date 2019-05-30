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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris EMEN
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Tarihi sarnıca kepçe

Üsküdar’da iki adet tescilli sarnıcın bulunduğu alana iş makineleriyle izinsiz girildi. İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri dün buradaki inşaatı durdurdu.

Üsküdar Selamiali Mahallesi, Tıknefes Sokak’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 2. derece kültür varlığı olarak tescil edilen iki sarnıçın bulunduğu alanda 4 katlı bir bina yapılması için proje hazırlandı. Sarnıçları koruyarak binanın içine alacak şekilde hazırlanan proje, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunuldu. Projeyi değerlendiren Kurul, 16 Ekim 2018’te projeyi onaylayarak, temel çalışmalarının müze denetiminde yapılmasına karar verdi.

Yaklaşık 1 ay önce başlayan inşaat için önceki gün iş makineleri müze denetimi olmadan tarihi yapıların bulunduğu alana girdi ve kepçeyle çalışmaya başladı. Hem İstanbul Arkeoloji Müzesi hem de Üsküdar Belediyesi’ne yapılan şikâyetler üzerine dün müze yetkilileri ile belediye yetkilileri alana giderek inşaatı durdurdu. Olayla ilgili müze tutanak tuttu.

KANUNSUZ BİR UYGULAMA

Dün inşaatın bulunduğu alana giden Mimarı Restorasyon Kültür Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin “Burası tescilli yapıların bulunduğu bir alan ve Osmanlı dönemine ait bir eser var ve arkeoloji müzesi gözetiminde kazı çalışmalarının yapılması gerekiyordu.

Müze görevlisi olmadan temel kazısı yapmışlar. Biz müdahale edince iş makinelerini durdu. Kanuna uymayan bir çalışma yapılmıştır. Olayın takipçisi olacağız. Yetkili kurumların hassasiyet gösterip konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyoruz” dedi. 

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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