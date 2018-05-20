Tarihi okulun bahçesinde adım atılacak yer kalmadı... 50 öğrenci için 6 bin başvuru yapıldı

Galatasaray İlkokulu’nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı için kayıt yaptıracak 50 birinci sınıf öğrencisi dün çekilişle belirlendi.

Her yıl olduğu gibi Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başlayan, 30 Eylül 2011-30 Eylül 2013 tarihleri arası doğumluların katılabildiği kura için aileler 09.00’dan itibaren okulun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Binlerce kişinin lisenin avlusunu doldurduğu törene anne-babalar, çocuklarıyla birlikte katıldı.

BAHÇEDE SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

Çekiliş esnasında numaraları okunan aileler sevinç çığlıkları atarak, birbirlerine sarıldı. Bu yılın şanslı ailelerinden biri olan Uğur Tunç düşük şanslarına rağmen çok mutlu olduklarını, çocuklarının geleceği için bunun iyi bir başlangıç olduğunu söyledi. Mutlu aile haberi yakınlarını arayarak paylaştı. Kazanamayanlarsa “Kısmet Değilmiş” diyerek okuldan ayrıldı.

"YÜZDE 1’İN ALTINDA BİR ŞANSLA KAZANDIK"

Çocuğu Duru Deniz Tunç’un numarası ve adı kurada söylenince büyük mutluluk yaşayan Sezgi Tunç, “Ne söylenebilir ki? Çok istiyorduk, oldu Allah’a şok şükürler olsun. 18. sıradan çıktık, hala daha o numaraları duyduğuma emin olamıyorum ama teyit etmeliyiz. 50 kişi alacaklar, bunun için 5 bin 939 kişi başvurdu. Yüzde 1’in altında bir şansla kazandık” dedi.

"BÜYÜK BİR KEYİF, BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Kızı Masal İnci Yılmaz’ın da adı ve numarası söylenenler arasında olan Doğan Yılmaz, “Büyük bir keyif, büyük bir mutluluk. Her şeyden önce çocuğumuzu ileride sınav hengamesinden kurtulmasının için keyfini yaşıyoruz. 25. sıradan çıktık, 50 kişi başvurdu toplamda yaklaşık 6 bin kişi başvurdu. Şüphesiz çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

4.1 MİLYON LİRA GELİR

Bu yıl 5 bin 939 başvurunun alındığı kura için Galatasaray Eğitim Vakfı, öğrenci başına 700 TL katılım ücretinden 4 milyon 157 bin 300 TL gelir elde etti. Yapılan kura sonucunda 50 öğrenci 2018-2019 eğitim öğretim yılı için Galatasaray İlkokulu’na kayıt hakkı kazandı. Kurayla belirlenen aday öğrencilerin Galatasaray İlkokulu’na ön kayıtları 21-22-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Kontenjanın dolmaması halinde, listedeki adaylar arasında 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yeniden kura çekilişi olacak. İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrencilerin ön kayıtları 29 Mayıs Salı günü alınacak.