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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Tarihi Meclis binasında önemli mesajlar

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop 23 Nisan törenleri çerçevesinde tarihi Meclis binasında konuştu.

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  • Son dakika: 23 Nisan törenlerinden renkli görüntüler
  • Son dakika: 23 Nisan törenlerinden renkli görüntüler
  • Son dakika: 23 Nisan törenlerinden renkli görüntüler
  • Son dakika: 23 Nisan törenlerinden renkli görüntüler
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Şentop konuşmasında şunları söyledi:

Bu Meclis mirası istiklali tam, mizacı hürriyet, temeli milli iradeye sahiptir. Çatısı altında bulunduğumuz yüce Meclis, Türkiye’yi istiklali taşıyan milli mücadelenin merkezi olmuştur.

Samsun’da başlayan, Erzurum, Sivas güzergahları takip edilerek istiklal mücadelesinin zirvesi Meclis’in açılmasıdır. Ankara böylece mukaddes bir vazife merkezi haline gelmiştir. Birinci Meclis’in Ankara’ya kimlik kazandıran Hacı Bayram Veli’nin huzurunda toplanıp Cuma namazının kılınmasının ardından binlerce insanımızın sevinç gözyaşları ve dualarla açılması, milli hakikatler olarak görülmelidir. Milletimizin oluşturduğu tablo 15 Temmuz darbe girişiminde, vatanını korumak için tankın önüne çıkan milli direnişle aynıdır. Bu vesileyle milli iradeyi, vatanını, istiklalini korumak için hayatından geçen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Yüce Meclis, milletimizin bütün renklerini bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran bir yapıya sahiptir. Değişik meslek gruplarından milletvekilleri bulunuyordu. Hepsinin ortak ideali, ay yıldızlı bayrağımızın altında bağımsız şekilde yaşamaktı. Türkiye ancak farklılıklarını çatışma olarak değil zenginlik olarak görürse yürüyebilir.

Bugün sadece ulusal egemenlik bayramı değil, aynı zamanda çocuklarımızın da bayramı. Çocuklarına ve gençlerine önem vermeyen bir millet yok olmanın eşiğindedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizi, kendi ayakları üzerinde duran, istiklal aşığı, açğın gerektirdiği niteliklere sahip fertler olarak yetiştirmeliyiz. Bütün bakanlıklarımıza ve STK’larımıza büyük vazifeler düşmektedir.

Dijital dönüşümün ve internetin geldiği aşama bizleri acil önlemler almaya zorlamaktadır. Ayrıca çocukları hedef alan suçlarda artış görülmektedir. Çocuklara yönelik suçlarda TBMM başta olmak üzere bütün kurumlarımız daha etkin bir çalışma içinde olmalıdır. Çünkü çocuklar bizlere geleceğin emanetidir.

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