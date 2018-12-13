Tarihi köprünün son halini görenler şaşkına döndü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTarihi köprünün son halini görenler şaşkına döndü
GeriGündem Tarihi köprünün son halini görenler şaşkına döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
13.12.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Tarihi köprünün son halini görenler şaşkına döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adıyaman’da şiddetli yağış nedeniyle dolan barajın kapağı açılınca, restorasyonu devam eden 1800 yıllık tarihi köprünün 400 tonluk demir iskelesi sulara gömüldü. 

7
  • Sel suları 400 tonluk demir iskeleyi sürükledi
  • Sel suları 400 tonluk demir iskeleyi sürükledi
  • Sel suları 400 tonluk demir iskeleyi sürükledi
  • Sel suları 400 tonluk demir iskeleyi sürükledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

M.S. 2. Yüzyıl'da Göksu Çayı üzerine inşa edilen Kızılin (Göksu) Köprüsü'nde yaklaşık 1 yıldır süren restorasyon çalışmalarına şiddetli yağış darbe vurdu. Toplam uzunluğu 150 metre olan, 7 buçuk metre genişliğinde ve 3 kemerden oluşan tarihi köprünün 32 metre uzunluğundaki orta kemerini yapmak için kullanılan 400 ton demir iskele sel sularına kapıldı. 

Tarihi köprünün son halini görenler şaşkına döndü

Önceki gün Göksu Çayı üzerinde bulunan HES barajının gövdesi aşırı yağışlar nedeniyle dolunca ve barajın zarar görmemesi için kapaklar açıldı. Baraj kapaklarının açılmasıyla köprünün demir iskelesi su seviyesinin yüksekliği ve şiddetine dayanamadı. Azgın sular demir kemeri sürükledi. Sulara gömülen 400 tonluk demir iskelenin yüzlerce metre sürüklenerek gözden kaybolduğu öğrenildi. 

Yetkililerden alınan bilgiye göre, tarihi köprünün zarar görmediği, sadece iskelenin yıkıldığı öğrenildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası: 7 kişi hayatını kaybetti, 46 yaralı var

Şampiyon dansçının nişanlısının paylaşımı yürek burktu: 'Biz birdik, ayrılmazdık'

26 ilde dev operasyon! Youtuber kardeşler de gözaltında

6 seçenekli giriş