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    Tarihi köprü su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya

    AA
    27.03.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    Edirne'de Tunca Nehri'nin debisindeki artış sürüyor. Geçen haftadan bu yana artan nehrin debisi, 270 metreküp/saniyeye yükseldi. Tarihi Fatih Köprüsü, su seviyesindeki artış nedeniyle su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

    DSİ verilerine göre, geçen haftadan bu yana artan nehrin debisi, son 24 saatte 37 metreküp/saniye artışla 270 metreküp/saniyeye yükseldi.
    Taşkının etkilerinin en net gözlendiği yerlerden bir olan Sarayiçi adasında, nehir suyu çevreye yayılmaya devam ediyor. Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği, Saray Mutfağı, Kırkpınar Er Meydanı ve Tavuk Ormanı sular altında bulunuyor.

    Tarihi köprü su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya
    Köprü su altında kalmak üzere

    Suyla dolmaları nedeniyle trafiğe kapalı tutulan tarihi taş köprülerden Adalet Kasrı'nın önündeki Fatih Köprüsü, gözlerinin dolması ve çevresinden akan suyun köprü içine girmesi nedeniyle neredeyse sular altında kaldı.  Tunca'nın geçtiği yerleşim yerlerinde de köy sakinleri teyakkuz halinde bekliyor.

    Tarihi köprü su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya
    Değirmenyeni köyüne giden yolun 3 noktasında, nehir suyu yoldan akışını sürdürüyor. Köye alternatif yollardan ulaşılırken, DSİ'nin dün sedde yaptığı alanlara nehir suyu baskı yapmaya devam ediyor.

    Tarihi köprü su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya
    Meriç'teki durum

    Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nin debisi de yükselerek, 1000 metreküp/saniyeye ulaştı. En son 3 yıl önce taşan Meriç'in debisi, 2015 yılında 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak, 2 bin 149 metreküp/saniye ölçülmüştü. Artışa bağlı olarak yaşanan taşkında, Yunanistan ve Karaağaç Mahallesi'ne giden yollar kapanmış, askeri araçlarla taşınan vatandaşların şehir merkeziyle bağlantısı kesilmiş ve acil durumlarda askeri helikopterler devreye girmişti. 

    Tarihi köprü su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya
    Meriç Nehri'nin tabanındaki kum seviyesinin artması nedeniyle önceki yıllardaki su seviyesine ulaşmadan da taşkın yaşanabileceği belirtiliyor.

    Tarihi köprü su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya
    Kentteki sağanak

    Su seviyelerinin artmasına neden olan sağanak ise aralıklarla devam ediyor. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle Havsa'da sanayi sitesi ve hayvan pazarı sular altında kaldı.

    Dün Oğulpaşa deresinin taşması sonucu Edirne - Kırklareli kara yolunun 11. kilometresindeki su birikintisi nedeniyle trafiğe kapalı tutulan D-020 kara yolunun bu bölümü de trafiğe açıldı.

    Tarihi köprü su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya

    Etiketler: Tunca Nehri , NoMobil , sel , gündem
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