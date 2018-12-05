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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
05.12.2018 - 22:57, Son Güncelleme:

Tarihi kalıntıların çıktığı Üsküdar'daki kazı çalışmaları ertelendi

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Tarihi kalıntıların çıktığı Üsküdar'daki kazı çalışmaları ertelendi

İSKİ, Üsküdar Meydanı'nda yapılan ve asfaltın hemen altında tarihi kalıntıların çıktığı kazı çalışmalarının 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelendiğini açıkladı. Ayrıca çalışmalar yeniden başlayana kadar kazı alanının kapatılacağı bildirildi.

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

Üsküdar Meydanı ve çevresinde yoğun yağışlar sonrası yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yapımına başlanan Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünelleri ile atık su hatları inşası devam etmektedir. 

Yağmur suyu tünel çalışmaları Hâkimiyet-i Milliye Caddesi'nde sürerken Osmanlı Dönemine ait kültür katmanı tespit edilmiş ve çalışmaların İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü arkeologları eşliğinde el kazısı yöntemiyle sürdürülmesine karar verilmişti. 

Geldiğimiz noktada çalışmaların uzun süreceği tespit edildiğinden kış mevsiminin zorlukları ve 30 Kasım 2018 tarihi itibari ile Altyapı Koordinasyon Merkezince alınan kazı yasağı kararı (bakım, onarım ve arıza dışındaki tüm altyapı çalışmalarını kapsamaktadır) dikkate alınarak söz konusu çalışmalar 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelenmiştir. 

Çalışmalar yeniden başlayana kadar vatandaşlarımızın günlük hayatlarının olumsuz etkilenmemesi için kazı alanının kapatılmasına karar verilmiştir. 

Alanın kapatılma çalışmaları İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar eşliğinde yürütülmekte olup, alanda bulunan kültür katmanı “çatı arası keçe" yöntemi ile örtülmek suretiyle çalışmalar yeniden başlayana kadar korunmuş olacaktır. 

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