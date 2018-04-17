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    Tarihi kale yakınında yaşandı: Bir anda bu hale geldi

    Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS(DHA)
    17.04.2018 - 19:13 | Son Güncelleme:

    SİVAS’ta tarihi Sivas Kalesi yamacındaki çökme sonucu yaklaşık 2 metre genişliğinde, 15 metre derinliğinde çukur oluştu. Çökme sonrası önlem alınırken Sivas Anıtlar Kurulu uzmanları ve arkeologların yarın çukurla ilgili çalışma yapacağı öğrenildi.

    Olay, saat 17.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi’nde bulunan tarihi Sivas Kalesi yamacında meydana geldi.

    Vatandaşların kaleye çıkarken kullandığı yol üzerinde bulunan kale yamacında bilinmeyen bir nedenden çökme meydana geldi. Çökme sonrası yaklaşık 2 metre genişliğinde, 15 metre derinliğinde çukur oluştu. Çukuru gören çevredeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Tarihi kale yakınında yaşandı: Bir anda bu hale geldi

    "İÇİNDE NE VAR BİLMİYORUZ"

    Mehmet Delibaş olay sırasında bölgeden geçtiğini belirterek, "Motosikletle kaleden aşağı doğru iniyordum. Daha sonra bir ses duydum. Yamaca doğru çıktım. Bir baktım burası çökmüş. Polise ve belediyeye haber verdik. Gelip bakacaklar. 15 metre derinliğinde var. İçinde ne var bilmiyoruz" dedi.

    Tarihi kale yakınında yaşandı: Bir anda bu hale geldi

    Bölgeye gelen zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sivas Anıtlar Kurulu uzmanları ve arkeologların yarın çukurla ilgili çalışma yapacağı öğrenildi.

    Tarihi kale yakınında yaşandı: Bir anda bu hale geldi

    Etiketler: obruk , gündem
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