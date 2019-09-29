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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
29.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Tarihi İETT garajı afet alanı olacak"

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"Tarihi İETT garajı afet alanı olacak"

İstanbul Topkapı’da 50 yıldır İETT garajı olarak kullanılan alanın imar planları değiştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “17 bin 567 metrekarelik bu alanı park ve afet toplanma alanı olarak düzenleyeceğiz” dedi.

Topkapı Pazartekke’de bulunan tarihi İETT garaj alanının imar planı değişikliği ilk olarak 2011 yılında gündeme alındı. Yapılan ilk değişiklikle bölge ticaret alanı olarak ilan edildi. Alanın mülkiyeti 2016 yılında İBB’ye geçti. 2017 yılında yapılan ikinci değişiklikle arazi ‘Sosyal Kültürel Tesis’ alanı olarak tanımlandı. Buna göre alanın altına otopark, üzerine ise yurt binası yapılması planlandı. 17 bin 567 metrekalik alanın imar planları 14 Eylül’deki İBB Meclis oturumunda tekrar gündeme alındı. Yapılan yeni değişikliğe göre, arazi zemin altı otopark, üstü ise park alanı olarak düzenlenecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alandaki plan değişikliğiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Topkapı’daki İETT Garajı alanının plan değişikliğine dair karar İBB Meclisimizden oybirliği ile geçmişti. 17 bin 567 metrekarelik bu alanı park ve afet toplanma alanı olarak düzenleyeceğiz” dedi. İBB Meclisi’nin oybirliği ile kabul ettiği imar komisyonunun raporunda “Koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup parselin park alanı ve zemin altı otapark alanı fonksiyonuna alınarak, plan lejandında SKT simgeli sosyal kültürel tesis alanı iptal edilerek park ve zemin altı otopark gösteriminin eklenmesi” kararlaştırıldı.

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