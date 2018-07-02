Tarihi hastane duvarı leyleklere yuva oldu

Göçmen kuşlar için önemli duraklardan ve kuluçka alanlarından biri olan Edirne, sonbahara kadar leyleklere de ev sahipliği yapıyor.



Kimi leylek ailesi geçmişte konuşlandıkları yuvalarda kimi de yeni yuvalarında göçe kadar Edirne'nin çeşitli alanlarında yaşamlarını sürdürüyor.



Leyleklerin yuva kurduğu alanlardan biri de Balkan Savaşları sırasında koridorları dolacak kadar çok hastaya hizmet veren, 1941 yılında Gemliğe taşınan, 1985 yılı sonrası harap düşmeye başlayan Edirne Askeri Hastanesi'nden geriye kalan tek duvar.



Bölgede pek çok çam ağacı, elektrik direği üzerindeki yuvaların yanı sıra tarihi hastanenin yadigar kalan tek duvarında da her geçen yıl leylek yuvası artıyor.



Leyleklerin ağaç dalları, ot ve çöpten yapılan yuvalarda yavrularını sıcaktan koruma ve doyurma telaşı da vatandaşlarca ilgiyle izleniyor.





