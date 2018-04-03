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    Tarihi handa ölüm tuzağı...

    DHA
    03.04.2018 - 16:04 | Son Güncelleme:

    Büyük Valide Han'da yürüdüğü sırada merdiven boşluğunu fark etmeyen bir kişi hayatını kaybetti.

    Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Eminönü'ndeki Büyük Valide Han'da meydana geldi. 55 yaşındaki İbrahim Hakkı Umut hanın avlusunda etrafına bakarak yürüdüğü sırada,  alt kattaki depoya inen merdivenleri fark etmedi. Etrafında yeterince önlem olmayan merdivenlere düştü.  İbrahim Hakkı Umut'un düşme anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaklaşık 20 dakika sonra merdivenlerde fark edilen Umut ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Umut'un kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Tarihi handa ölüm tuzağı...

    Etiketler: tuzak , merdiven boşluğu , gündem
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