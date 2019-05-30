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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.05.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Tarihi Gök Medrese, 22 yıl sonra ziyarete açıldı

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Tarihi Gök Medrese, 22 yıl sonra ziyarete açıldı

Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gök Medrese, 22 yıldır süren restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyet, 1997 yılında, ismini üzerindeki mavi çinilerden alan, 748 yıllık Gök Medrese'de, fotogramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmaları yaptı. 2006’da hız verilen çalışmalarda sona gelindi. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının bitirilmesiyle birlikte tarihi medrese, belirli saatlerde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Tarihi Gök Medrese, 22 yıl sonra ziyarete açıldı

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca eserin halka açılmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, "Uzun bir serüvenin sonunda Cumhurbaşkanımızın Sivas ziyaretleri sırasında buranın halkın ziyaretine açılması noktasında genel müdürümüzün bir talimatı oldu. Biz de 12.00- 15.00 saatleri arasında ziyarete açtık. Ufak, tefek rötuşlarımız, çini tamiratlarımız devam ediyor. Bir de Genel Müdürlüğümüzden gelen heyetle altyapı hazırlanıyor. İçeride irfan ve huzur toplantılar, seminerlerin yapılabileceği odalar hazırlanarak diğer müze envanterleri de bizim elimizde bulunan malzemeleri de teşhir ederek farklı bir müze anlayışı algısıyla ona hazırlıyoruz. Ümit ediyorum, buranın daha teşekküllü bir şekilde açıldığını, insanımızın buradan istifade ettiği bir zamanı beraber paylaşacağız" dedi.

Tarihi Gök Medrese, 22 yıl sonra ziyarete açıldı

'İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ'

Çalışmaların titizlikle devam ettiğini ve eseri restore ederken ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Karaca, "Gök Medrese bir tane. Başka Gök Medresemiz yok. Bundan dolayı da ince eleyip sık dokuyoruz ve peyzaj çalışmasını da tamamladık. Kurul üyelerimiz tekrar ziyaret edecekler. Kanaatlerini beyan edecekler. Zaten teslim noktasına getirdiğimiz çiniler ile ilgili toplantıyı burada yapacaklar. İnce işler biraz daha uzun sürüyor. Mühim olan bu aşamaya gelmesidir. Gök Medrese'yi halkın da hizmetine sunacak şekilde tamamlamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Tarihi Gök Medrese, 22 yıl sonra ziyarete açıldı

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