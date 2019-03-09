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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
09.03.2019 - 19:45, Son Güncelleme:

Tarihi gelenek yeniden başlatıldı

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Tarihi gelenek yeniden başlatıldı

Osmanlı donanmasının sefere çıkmadan önce büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamlama geleneği, Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın sonunda Türk Deniz Kuvvetlerince yeniden başlatıldı.

Osmanlı donanmasının sefere çıkmadan önce büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamlama geleneği, Mavi Vatan-2019 Tatbikatının ardından Türk Deniz Kuvvetlerince yeniden başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 1546'da vefat eden büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa, Mimar Sinan tarafından yapılan Beşiktaş'taki türbeye defnedildi.

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın ölümünden sonraki ilkbaharda Kasımpaşa Tersanesi'nden sefere çıkan Türk donanması, Beşiktaş önlerine demir atarak türbeyi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Türk donanması top atışıyla Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamladı.

Tarihi gelenek yeniden başlatıldı

İlerleyen yıllarda gelenek haline gelen bu durum, Tanzimat dönemine kadar devam etti.

Tanzimat'tan bu yana unutulan gelenek, Mavi Vatan-2019 Tatbikatıyla yeniden yaşatılmaya başlandı.

Tatbikatın sonunda Karadeniz'den ana üslerine dönen Barbaros'un torunları, vefalarını göstermek için en önde TCG Barbaros Fırkateyni olmak üzere fırkateyn, korvet, hücumbot ve denizaltılardan oluşan birlik, büyük Türk denizcisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini "çimavira" diye adlandırılan denizci selamlama töreniyle selamlayarak geçiş yaptı.

Akdeniz'i bir "Türk gölü" haline getiren Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'ya saygı göstergesi olarak Mavi Vatan-2019 Tatbikatıyla yeniden başlatılan selamlama geleneği, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yaşatılmaya devam edilecek.

Tarihi gelenek yeniden başlatıldı

Donanma gemileri tarafından bir selamlama ve saygı gösterme şekli olarak kullanılan "çimavira", denizciliğin başladığı ilk yıllardan beri gemiye gelen seçkin bir misafir veya çok üst rütbeli bir personelin, seren direklerinin belli aralıklarla personelle donatılarak verilen komutla 3 defa selamlanması geleneğinden geliyor.

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