Tarihi eserleri 1 milyon dolara satacaklardı

Aksaray’da yaşayan D.C. ve G.Y. isimli kişilerin kaçak kazılarla buldukları Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri İstanbul’da pazarlamaya çalışacakları bilgisine ulaşan jandarma ekipleri fiziki takip başlattı. D.C. ve G.Y.’nin kullandığı 68 BA 088 plakalı otomobilin İstanbul sınırlarına girdiği tespit edilince takibe alındı.

Otomobili Çekmeköy’de durduran jandarma ekipleri, bagajında yaptıkları aramada 1981 parça tarihi eser ele geçirdi. D.C. ve G.Y. gözaltına alındı. Tarihi eserleri inceleyen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri; eserlerin Roma ve Bizans dönemine ait paha biçilemeyecek değerde eserler olduğunu, Roma ve Bizans dönemlerinin aydınlatılamayan bazı dönemlerine ışık tutacağını belirttiler.