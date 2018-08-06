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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.08.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Tarihi eser operasyonu! İstanbul'da ele geçirildi

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İstanbul'da son 10 gün içinde düzenlenen 3 ayrı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda Spartaküs dönemine ait gladyatör miğferleri, Kudüs kökenli bronz levha ve Roma ve İslami dönemlere ait sikkelerin de olduğu toplam 237 parça tarihi eser ele geçirildi. Uzmanlar operasyonda ele geçirilen eserlerin paha biçilemez olduğunu vurguladı.

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  • İstanbulda tarihi eser operasyonu
  • İstanbulda tarihi eser operasyonu
  • İstanbulda tarihi eser operasyonu
  • İstanbulda tarihi eser operasyonu
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bazı şebekelerin çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında Fatih, Şişli ve Bakırköy’de 3 ayrı operasyon düzenleyen kaçakçılık polisi, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

KAZAN, KAPI KİLİTLERİ VE KUDÜS LEVHASI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen bronz döküm gladyatör miğferi, Memlüklüler dönemine ait üzeri nakışlı 14 adet kazan, 1 adet alem başı, Safevi döneme ait olduğu değerlendirilen 4 adet miğfer ile 3 adet kalkan örneği, Selçuklu İmparatorluğuna ait 1 adet havan ve tokmak, 21 adet kapı kilidi, 1 adet yüzük, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait 3 adet aşure kabı, üzerleri İbranice yazılı karakterli 3 adet Kudüs kökenli bronz levhalar, 21 adet Yunan, Roma ve İslami dönemlere ait sikkeler ile 163 adet çeşitli arkeolojik objelerden oluşan toplam 237 eser ele geçirildi.

SAVAŞ İZLERİNİ TAŞIYAN MİĞFER

Kaçakçılık polisinin operasyon için günlerce adım adım takip ettiği eserler arasında bir gladyatör miğferi dikkat çekiyor. Uzmanların nadide bir eser olduğunu dile getirdiği kabartmalı miğferin, 2 bin yıllık olduğu kaydedilirken, savaş izleri taşıyan eserin kargo ile yurt dışına kaçırılmaya çalışılırken son anda ele geçirildiği belirtildi. Batı Anadolu kökenli tanımış Gladyatör Spartaküs'ün de benzerini kullandığı belirtilen Traks tipi sorguçlu miğferin Türkiye'deki müzelerde bile yer almadığı öne sürüldü. Anadolu'da gladyatör dövüşlerinin Hristiyanlık öncesinde özellikle Efes yakınlarında yapıldığını ve burada gladyatör mezarları olduğunu belirten uzmanlar, miğferin bu bölgedeki kazılardan çıkarılmış olabileceğini ileri sürüyor.

TÜRK İSLAM OBJELERİ DE YER ALIYOR

Eserler arasında dikkat çeken diğer miğferin ise Türk İslam eserlerinden olduğu belirtildi. Ayrıca Selçuklu, Safevi, Memlük dönemlerine ait kalkanlar ve bir sancak alemi de dikkat çekti. Operasyonda bulunan kalkanların Safevi Dönemi'ne ait olduğu, altın ve gümüş kakmalı çok değerli eserler olduğu ifade edildi. Memlük Dönemi'ne ait bir alem başının da İslami yazı karakterleri ile bezeli olduğu belirtildi. Eserin özel bir işçilikle yapıldığı ve nadir olduğu dile getirildi. Ayrıca Osmanlı Dönemi'ne ait keşkül kapları ile İslami Döneme ait tokalar ve arkeolojik bazı eserlerin de operasyonda ele geçirildiği dile getirildi.

KUDÜS KÖKENLİ İBRANİCE GÜMÜŞ TORA

Operasyonlara doğrudan katılan arkeolog polislerin detaylı şekilde tasnifini yaptıkları eserler arasında bin 500 yıllık İbranice yazılı bir levha da öne çıkıyor. Selam ve dua metinlerinin yazılı olduğu ve kutsal mekanlara asıldığı belirtilen gümüş toranın Kudüs kökenli olduğu nitelendiriliyor.

Polisin yurt dışına kaçırılmasını engellediği eserleri, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi ve Türk İslam Eserleri Müzesine teslim edeceği belirtildi.

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