Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menemen'de 2 kişinin ellerindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda T.K. ve Y.S., Bizans dönemine ait 1 kandil ve 1 bronz sikkeyi satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, tarihi eserlere de el konuldu.