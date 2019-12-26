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Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)
26.12.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

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Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

İZMİR'in Menemen ilçesinde, Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menemen'de 2 kişinin ellerindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda T.K. ve Y.S., Bizans dönemine ait 1 kandil ve 1 bronz sikkeyi satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, tarihi eserlere de el konuldu.

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