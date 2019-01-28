Tarihi eser kaçakçılarına seri operasyon
İstanbul’da düzenlenen tarihi eser operasyonlarında, Doğu Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait bin 202 sikke, 1155 metal obje, 12 taş ve toprak obje, 1 el yazması Kur'an ele geçti. Aralarında otel sahibi, antikacılar ve internetten satış yapan kişilerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonun en dikkat çeken eserleri ise Roma döneminde ordu komutanlarının kullandığı matara ile Ortaçağ’da vaftiz törenlerinde kullanılan altın madalyon oldu.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 1- 25 Ocak 2019 tarihleri arasında 11 operasyon düzenledi.
Kapalıçarşı’daki antika dükkanları ile Sultanahmet’te bir otelin de arasında bulunduğu çok sayıda adrese baskın düzenleyen ekipler, aramalarda Doğu Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait bin 202 sikke, bin 155 adet metal obje, 12 adet taş ve toprak obje, 1 adet el yazması Kur'an, 2 dedektör ele geçirdi.
Polis ekipleri, Sultanahmet’teki bir otel sahibi, Kapalıçarşı’daki antikacılar ve internetten tarihi eser satan kişilerin de arasında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.
Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Küçükçekmece, Üsküdar, Çekmeköy, Bakırköy ve Fatih’de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak sorgulanan 10 kişi adliyeye sevk edildi. 10 kişi, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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