Tarihi eser kaçakçıları evlerinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş çalışmalarında 2 ayrı evde yapılan aramalar sonucu 121 adet sikke, 17 adet tarihi obje, 20 adet yüzük, 2 adet mühür ve 5 adet bilezik ele geçirildi. Evlerinde tarihi eser bulunan T.A. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, gözaltına şahıslar işlemleri yapılmak üzere gerekli mercilere sevk edildi.