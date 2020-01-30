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Eren Kan (İHA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 10:57,Son Güncelleme:/

Tarihi eser kaçakçıları evlerinde yakalandı

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Tarihi eser kaçakçıları evlerinde yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde evlerinde tarihi eser bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş çalışmalarında 2 ayrı evde yapılan aramalar sonucu 121 adet sikke, 17 adet tarihi obje, 20 adet yüzük, 2 adet mühür ve 5 adet bilezik ele geçirildi. Evlerinde tarihi eser bulunan T.A. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Ele geçirilen materyallere el konulurken, gözaltına şahıslar işlemleri yapılmak üzere gerekli mercilere sevk edildi.

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