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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
20.12.2018 - 16:40, Son Güncelleme:

Tarihi caminin son bölümü böyle taşındı

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Tarihi caminin son bölümü böyle taşındı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerden, 4 bin 600 ton ağırlığındaki Eyyubi Camisi'nin 2 bin 500 tonluk son bölümünün taşınmasına başlandı.

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  • Tarihi caminin son bölümü taşındı
  • Tarihi caminin son bölümü taşındı
  • Tarihi caminin son bölümü taşındı
  • Tarihi caminin son bölümü taşındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in tarihi ve kültürel varlıklarıyla 5,5 kilometre uzaklıktaki Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.  Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin baraj gölü alanından çıkarılarak Hasankeyf  Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından, İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı da başarıyla taşındı. 
Bu kapsamda Er-Rızk, Eyyubi ve Koç Camileri için koruma ve taşıma çalışmalarıyla ilgili süreç devam ediyor. 

Hasankeyf'teki eserler arasında en ağır yapı olan ve 14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin edilen Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin 27 Kasım'da başlayan taşınma sürecinde sona gelindi.

TARİHİ CAMİNİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÖZEL TEMEL YAPILDI

Tarihi caminin bahçe duvarlarının 6 parça halinde, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) ile geçici koruma alanına taşınmasının ardından, ana gövdenin 2 bin 650 tonluk en ağır ve son bölümü 352 tekerlekli SPMT aracına yüklendi.

Hava şartlarına göre tarihi caminin, Dicle Nehri üzerinde özel olarak inşa edilen 12 kutu menfezden oluşan 104 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki köprü üzerinden geçirilerek 6 saatlik çalışmanın ardından Yeni Kültürel Park Alanı'na ulaştırılması planlanıyor. 

SÜLEYMAN HAN CAMİSİ'NİN DE TAŞINMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Süleyman Han tarafından 1407 yılında inşa ettirilen Süleyman Han Camisi'nin 36 metre yüksekliğindeki minaresinin taşlarının söküm işlemi tamamlandı. Caminin tarihi kapı ve çeşmesi de bütün olarak taşındı. Minarenin Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki birleştirme işlemi ise ay sonuna kadar tamamlanacak. 

Baraj gölü alanındaki diğer tarihi değerlerin taşınması, taşınamayacak durumda olanların da yerinde korunması ve bir örneğinin yapılması için çalışmalar sürüyor.

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