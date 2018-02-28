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    Tarihi caminin bahçesini su bastı

    Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
    28.02.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

    İstanbul Eminönü'nde bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii’nin bahçesi su altında kaldı. 

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    • Ahi Çelebi Camii’nin bahçesini su bastı
    • Ahi Çelebi Camii’nin bahçesini su bastı
    • Ahi Çelebi Camii’nin bahçesini su bastı
    • Ahi Çelebi Camii’nin bahçesini su bastı

    İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle Eminönü’nde bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii’nin bahçesini su bastı. Biriken su caminin içine de sızdı. Caminin imamının suyun içinde terlikle güçlükle yürümeye çalıştığı görüldü. Camiye gelenler ise sular altında kalan bahçeyi geçmek için bankların üzerinden yürümek zorunda kaldı.

    HALILAR ISLADI

    Cami cemaatinden olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, cami bahçesinde suyun dün akşam birikmeye başladığını belirterek, "Cemaatimiz camiye gelemiyor. Sabah gelenler geri döndü. Lağım suları da karıştı. Öğle vakti yaklaştı ama sular yükselmeye devam ediyor. İtfaiye ve İSKİ’yi aradığımız halde araç gönderilmedi. Gönderildiği söyleniyor ama saat 06.00’dan bu yana gelmedi. Halılarımız pis suları çekti. Bu durumdan biz ve cemaatimiz memnun değil" dedi.

    Etiketler: Ahi Çelebi Camii , Eminönü , yağış , son dakika
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