Tarihi Artuklu HamamÄ± yerine indiriliyorâ€¦ 

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriTarihi Artuklu HamamÄ± yerine indiriliyorâ€¦
GeriGÃ¼ndem Tarihi Artuklu HamamÄ± yerine indiriliyorâ€¦ 
PaylaÅŸ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber:

Gündem
BATMAN (AA)
09.08.2018 - 11:45, Son GÃ¼ncelleme:

Tarihi Artuklu HamamÄ± yerine indiriliyorâ€¦ 

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Tarihi Artuklu HamamÄ± yerine indiriliyorâ€¦ 

Batman'Ä±n Hasankeyf ilÃ§esinde baraj gÃ¶lÃ¼nden Ã§Ä±kartÄ±larak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanÄ±na nakledilen bin 500 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bin 200 yÄ±llÄ±k Artuklu HamamÄ±'nÄ±n, dÃ¼n hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± ara verilen indirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yeniden baÅŸladÄ±. Saat 05.00'te baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda tarihi hamamÄ±n zemine ulaÅŸmasÄ±na 80 santimetre kaldÄ±.Â 

20
  • Tarihi Artuklu HamamÄ± yerine indiriliyorâ€¦
  • Tarihi Artuklu HamamÄ± yerine indiriliyorâ€¦
  • Tarihi Artuklu HamamÄ± yerine indiriliyorâ€¦
  • Tarihi Artuklu HamamÄ± yerine indiriliyorâ€¦
Haberle ilgili daha fazla fotoÄŸraf için galeriyi ziyaret edin.

Batman'Ä±n Hasankeyf ilÃ§esinde baraj gÃ¶lÃ¼nden Ã§Ä±kartÄ±larak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanÄ±na nakledilen bin 500 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bin 200 yÄ±llÄ±k Artuklu HamamÄ±'nÄ±n, ara verilen indirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yeniden baÅŸladÄ±.Â Â Â Â Â 

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle 6 AÄŸustos'ta baraj gÃ¶lÃ¼ sahasÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±larak arkeopark alanÄ±na taÅŸÄ±nan, tarihi 1200'lÃ¼ yÄ±llara dayanan, bin 500 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki hamamÄ±n yeni yerine yerleÅŸtirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.Â Â Â Â Â 

DÃ¼n hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyretmesinden dolayÄ± ara verilen indirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bugÃ¼n saat 05.00'ten itibaren yeniden baÅŸladÄ±.

Kendinden tahrikli modÃ¼ler sistem (SPMT) aracÄ±ndan krikolar Ã¼zerine indirilen tarihi hamamÄ±n krikolardan zemine indirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼n 36 santimetre indirilen hamam, bugÃ¼n baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 44 santimetre daha indirildi.

Åžu ana kadar 80 santimetre indirilen tarihi hamamÄ±n zemine ulaÅŸmasÄ±na 80 santimetre kaldÄ±. HamamÄ±n gÃ¼n iÃ§inde zemine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â 

Tarihi hamam 6 AÄŸustos'ta 256 tekerlekten oluÅŸan kendinden tahrikli modÃ¼ler sistem (SPMT) aracÄ± ile arkeoparka taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ, yeni yerine krikolar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla indirilmesi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â 

Artuklu HamamÄ± yeni yerinde
daha fazla video iÃ§in

YÄ±l sonuna kadar Ä°mam Abdullah TÃ¼rbesi, Er-RÄ±zk Camisi minaresi, Orta KapÄ±, SÃ¼leyman Han Camisi, KÄ±zlar ve KoÃ§ camileri de baraj gÃ¶lÃ¼ sahasÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±larak arkeopark alanÄ±na taÅŸÄ±nacak.

540 yaÅŸÄ±nda olmasÄ± nedeniyle dÃ¼nya Ã¶lÃ§eÄŸinde bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l taÅŸÄ±nan en eski tarihi yapÄ± sayÄ±lan Zeynel Bey TÃ¼rbesi de 12 MayÄ±s 2017'de aynÄ± sistemle yeni yerine baÅŸarÄ±yla taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Plajda dehÅŸet anlarÄ±

'SaklÄ± cennet' bu hale geldi

Åžimdi de o ilde alarm verildi... Belediyeler halkÄ± anonsla uyardÄ±

Tarihi Artuklu HamamÄ± yerine indiriliyorâ€¦Â