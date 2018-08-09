Tarihi Artuklu HamamÄ± yerine indiriliyorâ€¦
Batman'Ä±n Hasankeyf ilÃ§esinde baraj gÃ¶lÃ¼nden Ã§Ä±kartÄ±larak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanÄ±na nakledilen bin 500 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bin 200 yÄ±llÄ±k Artuklu HamamÄ±'nÄ±n, dÃ¼n hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± ara verilen indirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yeniden baÅŸladÄ±. Saat 05.00'te baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda tarihi hamamÄ±n zemine ulaÅŸmasÄ±na 80 santimetre kaldÄ±.Â
Batman'Ä±n Hasankeyf ilÃ§esinde baraj gÃ¶lÃ¼nden Ã§Ä±kartÄ±larak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanÄ±na nakledilen bin 500 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bin 200 yÄ±llÄ±k Artuklu HamamÄ±'nÄ±n, ara verilen indirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yeniden baÅŸladÄ±.Â Â Â Â Â
TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle 6 AÄŸustos'ta baraj gÃ¶lÃ¼ sahasÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±larak arkeopark alanÄ±na taÅŸÄ±nan, tarihi 1200'lÃ¼ yÄ±llara dayanan, bin 500 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki hamamÄ±n yeni yerine yerleÅŸtirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.Â Â Â Â Â
DÃ¼n hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyretmesinden dolayÄ± ara verilen indirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bugÃ¼n saat 05.00'ten itibaren yeniden baÅŸladÄ±.
Kendinden tahrikli modÃ¼ler sistem (SPMT) aracÄ±ndan krikolar Ã¼zerine indirilen tarihi hamamÄ±n krikolardan zemine indirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼n 36 santimetre indirilen hamam, bugÃ¼n baÅŸlayan Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 44 santimetre daha indirildi.
Åžu ana kadar 80 santimetre indirilen tarihi hamamÄ±n zemine ulaÅŸmasÄ±na 80 santimetre kaldÄ±. HamamÄ±n gÃ¼n iÃ§inde zemine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â
Tarihi hamam 6 AÄŸustos'ta 256 tekerlekten oluÅŸan kendinden tahrikli modÃ¼ler sistem (SPMT) aracÄ± ile arkeoparka taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ, yeni yerine krikolar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla indirilmesi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â
YÄ±l sonuna kadar Ä°mam Abdullah TÃ¼rbesi, Er-RÄ±zk Camisi minaresi, Orta KapÄ±, SÃ¼leyman Han Camisi, KÄ±zlar ve KoÃ§ camileri de baraj gÃ¶lÃ¼ sahasÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±larak arkeopark alanÄ±na taÅŸÄ±nacak.
540 yaÅŸÄ±nda olmasÄ± nedeniyle dÃ¼nya Ã¶lÃ§eÄŸinde bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l taÅŸÄ±nan en eski tarihi yapÄ± sayÄ±lan Zeynel Bey TÃ¼rbesi de 12 MayÄ±s 2017'de aynÄ± sistemle yeni yerine baÅŸarÄ±yla taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
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