Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor
GeriGündem Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
AA
08.08.2018 - 08:55, Son Güncelleme:

Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden alınarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına götürülen bin 500 tonluk hamamın, taşındığı kendinden tahrikli modüler sistem olan 256 tekerlekli "SPMT" aracından yere indirilmesi aşamasına geçildi Taşıma işleminin 37 milyon liraya mal olduğu öğrenildi.

45
  • Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor
  • Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor
  • Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor
  • Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına nakledilen bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın, taşındığı kendinden tahrikli modüler sistem "SPMT" aracından indirme çalışması başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle önceki gün baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeoparka taşınan tarihi Artuklu Hamamı'nın indirilmesi aşamasına sabaha karşı geçildi.

Her biri 64 olmak üzere toplam 256 tekerlekten oluşan SPMT aracı sırayla hamamın altından çekilerek krikoların üzerine indiriliyor.

Yaklaşık iki saatte krikoların üzerine indirilmesi planlanan bin 500 ton ağırlığındaki tarihi hamam, daha sonra krikolarla yaklaşık 6 saat sürmesi planlanan çalışma ile zemine oturtulacak.

Taşıma işleminin 37 milyon liraya mal olduğu öğrenildi.

540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayıs 2017'de aynı sistemle yeni yerine başarıyla nakledilmişti.

Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.08.2018-2)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erzurum’da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da sokak ortasında panik anları... Çocuğunun gözü önünde bıçak çekti

Hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğünde hayatının şokunu yaşadı

Dolandırıcıyı katalogdan buldular!