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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer ERBİL
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Tarihe kepçe

İstanbul Fatih’teki Mevlanakapı’nın girişine Sultan 2’nci Mahmud döneminde yaptırılan kapı karakolu, yıkılmak istendi. İş makinesi tarihi yapının bir duvarını yıktıktan sonra mahallelinin tepkisi üzerine bölgeyi terk etti. İstanbul 4 No’lu Koruma Kurulu yıkım için işlem başlattı.

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra İstanbul’un asayişi, yeni kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’nin en büyük kumandanı olan seraskere havale edildi. Islahat hareketleri çerçevesinde şehrin bazı yerlerine kolluk kuvvetleri yerleştirildi. Sultan 2’nci Mahmud döneminde tarihi sur kapılarının hepsinin iç tarafına fermanla polis karakolları yaptırıldı. Bugüne kadar çok sayıda kapı karakolu yol genişletme ya da konut alanı açmak için yıkılarak yok edildi. Ayakapı, Cibalikapı polis karakolu ile Mevlanakapı’daki karakol binası günümüze kadar ayakta kalmayı başardı.

KURUL SORUŞTURUYOR

Mevlanakapı karakol binası uzun yıllardır kaderine terk edilmiş, içi mezbeleye dönmüştü. Depo olarak da kullanılan ve üstüne eklemeler yapılan tarihi bina 28 Eylül’de gece yarısı iş makinesi ile yıkılmak istendi. İş makinası gece 23.00 sırasında tarihi yapının bir duvarını yıkarken mahalleli iş makinesine tepki göstererek durdurdu. İstanbul Arkeoloji Müzesi ve İstanbul 4 No’lu Koruma Kurulu’na ertesi gün şikâyette bulunuldu. Koruma Kurulu soruşturma başlattı. Mahalleli yıkımın Fatih Belediyesi tarafından yapılmak istendiğini iddia etti.

Tarihe kepçe

BELEDİYE: İLGİMİZ YOK

Karakolun bulunduğu Mevlana Caddesi 23 parsel imar planlarında tescilli yapı olarak görülmüyor. Oysa Koruma Kurulu kararlarında bina 2863 sayılı yasa kapsamında tescilli. Koruma imar planına tescilin işlenmemiş olması mahalleli tarafından da tepkiyle karşılandı. Konuyla ilgili Fatih Belediyesi’nden şu açıklama yapıldı: “Yıkımın kurumumuzla hiçbir ilgisi yok. Durumu önceki gün 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na bildirdik. Şikâyetimizi yaptık. Sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedik. Tarihi binanın etrafını geçtiğimiz pazartesi günü demir panellerle kapatarak koruma altına aldık. Tarihi yapıyla ilgili restorasyon proje çalışmaları devam ediyor.”

‘OSMANLI’NIN İZLERİ SİLİNİYOR’

MİMARİ Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin şunları söyledi: “Birileri buradan nasıl bir tasarruf umuyor bilmiyorum. Ama şehrin tarihi kimliği hiç umurlarında değil. Şimdilik sadece Ayakapı ve Cibalikapı karakolları kaldı. Silivrikapı karakolu da geçen yıllarda yol genişletilmesi bahanesiyle yıkılmıştı. Birileri şehrimizin Osmanlı kimliğini göz göre göre yok ediyor. Koruma Kurulları sadece karar alabiliyor. Kurulların arazi teşkilatı yok. Yaptırım gücü yok.”

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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