Tarih dergisi 100. sayıda



Bu ayki sayısında geçen dokuz yıl içerisinde yayımlanan ve ciddi ilgi gören kapak konularını, içeriklerini veren dergi, “bugün anlamak için” ilkesiyle, “yaşarken yazılan tarih” anlayışıyla hazırlanıyor.

#tarih dergisi, şimdiye dek Yenikapı kazılarından Oğuz Atay’a, Büyük İskender’den Kanuni’ye, İslam tarihinden Güneydoğu gazilerine, Rus Devrimi’nden Çanakkale’ye, Orhun Yazıtları’ndan Dersim olaylarına, beynin tarihinden polisiye romana, Gezi hadiselerinden 15 Temmuz’a birçok farklı konuyu sayfalarına taşıdı.

Candaş Tolga Işık yönetimindeki Kafa Grup tarafından çıkarılan derginin 100. sayısı bir arşiv ve koleksiyon sayısı olarak hazırlandı ve “fevkalade nüsha” adıyla satışa sunuldu.