Tarih de altgeçit de kurula takıldı

Altgeçit planları yeniden revize edildi ve Koruma Kurulu’na sunuldu. Koruma Kurulu’ndan karar bir türlü çıkmayınca sarnıçlar çöplüğe döndü.

PLAN REVİZE EDİLDİ

Beyazıt Meydanı ve Çevre Düzenleme Projesi 2014 yılında başladı. Plana göre Darülfünün Caddesi’ndeki altgeçit de güçlendirilecekti. Kazılarda tarihi iki sarnıç keşfedildi. Hıristiyanlık öncesi döneme ait olduğu tahmin edilen sarnıçlar kepçelerle yapılan çalışmalar sırasında büyük hasar gördü. İddiaya göre inşaatı yapan şirket sarnıcın üzerini betonla kapatmak istedi. Vatandaşların ihbarı ile İstanbul Arkeoloji Müzesi duruma el koydu. Yapılan incelemelerde bölgedeki çalışmaların müzeye bildirilmediği ortaya çıktı. Bölge koruma altına alındı ve inşaat durdu. Tarihi sarnıcın etrafı tentelerle kapatıldı.



Sarnıçların betonla kapatılması Hürriyet’te manşet olmuştu.

Beyazıt Meydanı ve Çevre Düzenleme Projesi tarihi eserlerle ilgili revize edilerek İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayına sunuldu. Ancak kuruldan karar çıkmadı. Beş yıldır onarılmayan tarihi alan adeta çöplüğe döndü. Meydan düzenleme projesini yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkili, “Sarnıcın da içinde olduğu revize proje henüz kuruldan onaylanmamıştır. Çalışmalara kurul kararına göre devam edilecektir” açıklaması yaptı.