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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
14.11.2018 - 18:25, Son Güncelleme:

Tarih belli oldu: TürkAkım törenine geliyor

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Tarih belli oldu: TürkAkım törenine geliyor

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Erdoğan ve Putin’in katılımıyla 19 Kasım'da İstanbul’da tören gerçekleştirileceği bildirildi.

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa’ya nakledecek TürkAkım projesi, Karadeniz'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluğunda iki boru hattından oluştuğu belirtilen açıklamada, ilk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın da Avrupa ülkelerine doğal gaz sevki gerçekleştirmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

YAKIN İŞ BİRLİĞİ

TürkAkım üzerinden Rusya Federasyonu’ndan alınacak doğal gazın, Batı Hattı üzerinden alınmakta olan gazı ikame etmesinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TürkAkım'ın ikinci hattından tedarik edilecek gaz ise başta Balkanlar olmak üzere, Avrupa'nın enerji tedarik güvenliğine katkıda bulunacaktır. Projenin 2019'da tamamlanarak işler hale gelmesi ve ülkemize gaz sevkiyatının başlaması hedeflenmektedir. Son yıllarda çeşitlenen ve zenginleşen Türkiye-Rusya Federasyonu enerji ilişkilerinde TürkAkım projesi önemli bir kilometre taşını teşkil etmektedir. İki ülke her alanda olduğu gibi, enerji alanında da yakın iş birliğini önümüzdeki dönemde sürdürmekte kararlıdır."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in program dolayısıyla gerçekleştirecekleri görüşmede, ikili ve bölgesel konuların ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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